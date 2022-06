¿Por qué recibes llamadas telefónicas que cuelgan apenas contestas y cómo evitarlas?

Las llamadas misteriosas, esas que se caracterizan por colgar apenas uno contesta, son muy frecuentes no solo en Perú, sino también en otros países del mundo. Aunque la mayoría de usuarios, sean Android o iPhone, suelen bloquear esos números, al cabo de un tiempo vuelven a aparecer. ¿A qué se debe esto?

Según revela Brujería Tech, las llamadas misteriosas, conocidas también como llamadas fantasma, suelen hacerlas sistemas automatizados que pertenecen a empresas de telemarketing que llaman a potenciales clientes para ofrecerles tarjetas de crédito, algún servicio de telefonía o internet, entre otros productos.

De acuerdo a la publicación, este sistema automatizado suele colgar por dos razones. La primera es porque no detecta la voz humana; es decir, no te escucha decir “aló”. Si no hay respuesta de tu parte, entonces cancelará la comunicación, ya que pensará que no hay nadie del otro lado de la línea.

El segundo motivo por el que cuelga el sistema automatizado es porque, en el momento exacto en el que contestaste, todos los trabajadores de la empresa de telemarketing estaban conversando con algún cliente. Esto significa que no pudo transferirte con uno de sus empleados, así que cancela la comunicación y posiblemente lo intente más tarde.

¿Cómo bloquear estas molestas llamadas?

Si estás cansado de recibir estas molestas llamadas en tu celular, debes saber que existe una aplicación llamada TrueCaller (disponible en Play Store y App Store) que te revelará quién te está llamando. Si el número ha sido grabado como SPAM por otros usuarios, entonces eso te aparecerá para que no respondas y bloquees.