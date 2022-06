El adiós definitivo: Internet Explorer dejará de operar desde este miércoles 15 de junio

El adiós de un grande. Microsoft ha anunciado el retiro definitivo de Internet Explorer luego de 27 años, debido a que priorizarán las mejoras para su navegador web Microsoft Edge. A partir del 15 de junio de este 2022, el clásico programa lanzado en 1995 dejará de ser compatible en Windows 10 y los siguientes sistemas operativos, por lo que su uso quedará obsoleto para poder ingresar a la red.

En sus inicios, se lanzó como un paquete complementario para Windows 95, pero posteriormente fue añadido como una aplicación gratuita para el sistema operativo de la época. El mejor momento del navegador fue en 2003, cuando logró instalarse como la opción predeterminada para millones de usuarios, porque las principales marcas se asociaban con la compañía madre y no había tanta competencia como hoy en día.

No obstante, con la llegada de Microsoft Edge en julio de 2015, y su siguiente lanzamiento en 2017 para dispositivos Android y iOS, el ecosistema en línea Microsoft 365 ya veía con buenos ojos la descontinuación de Internet Explorer.

Con esta confirmación, el clásico programa de escritorio en todas sus versiones ya no estará apto para Windows 8.1, Windows 7 ESU, Windows SAC y Windows 10 IoT LTSC. “El modo ‘IE’ (Internet Explorer) está incorporado en Microsoft Edge, lo que le permite ver sitios web y aplicaciones más antiguos basados en el anterior navegador directamente desde el programa más reciente”, dijo Sean Lyndersay, gerente de Edge, quien explicó que esta decisión es parte de los planes que tiene la empresa a futuro.

Para muchos, Internet Explorer fue la gran alternativa cuando Google Chrome o Mozilla Firefox no estaban disponibles. Además, el navegador era bastante sencillo de usar y constantemente se renovaba. Cabe resaltar que los nuevos ordenadores ya no incorporaban ‘IE’ dentro de su listado de programas, no obstante, muchos usuarios lo descargaban y sacaban provecho de su libertad para ingresar a diversas páginas webs, pues, al estar descontinuado, daba acceso a casi todos los enlaces y links.

Las 3 razones por las que Bill Gates y Microsoft eran tan odiados en los 90

1. El caso GeoWorks

A inicios de los años 90, Brian Dougherty, un talentoso programador y diseñador que había trabajado para IBM hasta 1980, tenía una compañía llamada GeoWorks, cuyo sistema operativo GEOS (compatible con las IBM-PC) estaba recibiendo premios por doquier por su alabada interfaz de usuarios y sus buenos productos de software.

A Microsoft le preocupaba fuertemente la popularidad que GEOS estaba recibiendo, especialmente porque representaba una amenaza tanto para Windows 3.1 como para Microsoft Works (una versión ligera de Microsoft Office). Reportes de la época señalan que los de Redmond amenazaron a buena parte de los distribuidores de software con dejar de suministrar MS-DOS (el sistema operativo más usado de la época) si aceptaban vender copias de GeoWorks (la competencia de Microsoft Works). Una táctica similar a la usada por Nintendo contra SEGA, Atari y otros de sus competidores.

2. El escándalo de Netscape

Cuando el fenómeno de la internet comenzó a ganar popularidad en millones de usuarios, el primer gran navegador que se hizo conocido fue Netscape, un producto creado por los diseñadores de Mosaic (el primer browser disponible para Windows, Mac y otros).

Netscape fue el primer navegador comercial de la historia e innovó con grandes avances como los plugins, el soporte para Flash y demás características. Microsoft, deseoso de apoderarse del mercado de software para surfear en internet, modificó una versión preliminar de Spyglass Mosaic, usando código fuente de este. Por consecuencia, Internet Explorer 2.0 fue una versión casi idéntica a Mosaic, y por ende a Netscape; sin embargo, el mayor daño ocurrió cuando los de Redmond incluyeron IE en Windows 95, haciendo innecesario que los usuarios descarguen Netscape o cualquier otro navegador.

3. El desmantelamiento de Lotus y Borland

Puede que Lotus y Borland no te suenen familiares, pero se trata de dos de las compañías de software más conocidas tanto de los 80 como de los 90. Según reportes en Quora, Microsoft habría incurrido a algunas de sus prácticas más monopolísticas con estos dos competidores.

Lotus fue el creador del popular programa 1-2-3, la hoja de cálculo más popular durante fines de los 80 e inicios de los 90. Por su parte, Borland fue conocido por su programa Paradox, uno de los gestores de bases de datos más usados en aquellos años.

En esta entrevista de 1987, Bill Gates menciona el competitivo mercado de las aplicaciones de oficina y el papel protagonista que Microsoft pretendía tener: