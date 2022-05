¿No tienes Word en tu celular? Conoce las mejores alternativas gratuitas

No cabe duda de que Microsoft Word es una de las herramientas más importantes al momento de redactar un archivo de texto en cualquier dispositivo smartphone. Pese a la importancia que posee, el problema que muchos usuarios tienen es que la aplicación no es gratuita y no pueden utilizarla en sus celulares.

Es por ello que en esta nota te enseñaremos cuales son las mejores alternativas gratuitas para que puedas escribir en tu dispositivo móvil o abrir archivos en este mismo formato.

Conoce este truco para aprovechar esta opción. Foto: Cinco Días

Documentos de Google

Una app que te permitirá crear, editar y colaborar de manera online con otras personas en tu teléfono o tablet. Podrás añadir comentarios y realizar búsquedas directamente en los documentos con la herramienta de “explorar”.

Si deseas descargar esta aplicación desde Google Play, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wg9Owa

Colabora Office

Esta alternativa cuenta con las opciones de crear y editar archivos de texto en el formato ODT, PDF y dock, lo cual lo convierte en una app muy versátil para trabajar.

Si deseas descargar esta aplicación desde Google Play, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yAGxhr

Opción 2. Foto: Google Play

Polaris Office

Esta opción es una de las más populares, ya que la versión gratuita es bastante completa para el usuario que no necesite funciones avanzadas. Podrás insertar diversos elementos como tablas, imágenes, diseño de la hoja de trabajo y revisar faltas ortográficas.

Si deseas descargar esta aplicación desde Google Play, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3NhpKns