Smartphone: ¿cómo aumentar la velocidad de mi teléfono Android?

Todos los smartphones del mercado se vuelven más lentos con el paso del tiempo. Es completamente normal, sobre todo en dispositivos más económicos con hardware más modesto. Si un móvil va lento no es motivo para cambiarlo a la primera, existen cosas que puedes hacer para optimizarlo.

Los teléfonos inteligentes pueden ralentizarse, congelarse o bloquearse por varias razones. Los posibles culpables son el espacio de almacenamiento completo y el software desactualizado; sin embargo, las capas de personalización suelen muchas veces producir retrasos en el dispositivo móvil.

¿Cómo aumentar la velocidad de tu teléfono Android?

Uno de los métodos más sencillos que podemos realizar en nuestro smartphone para que este aumente su velocidad es activar la opción para desarrolladores. Para hacerlo, solo debemos seguir estos pasos:

Ingresa a los Ajustes de tu celular.

Ahora anda a Acerca del Teléfono.

En ese instante busca la pestaña de Información de software.

Allí deberás pulsar varias veces sobre ‘Número de compilación’.

Ahora simplemente se activará la ‘Opción para desarrolladores’.

Con ello, deberás regresar a los Ajustes de tu dispositivo y baja hasta encontrar ‘Opciones de desarrolladores’.

Encuentra ‘Escala de animación de ventana’.

Desactívala y listo. Con ello, todas las animaciones de tu celular se pausarán y podrás mejorar el rendimiento de tu smartphone, obteniendo un poco más de velocidad.

Aumentar velocidad de Android. Foto: captura LR

Sin embargo, no es lo único que puedes realizar en tu móvil, ya que el almacenamiento es uno de los principales motivos por los que un móvil puede ir más lento. El hecho de tener un chip de almacenamiento sólido no significa que su rendimiento no pueda disminuir. Cuando esté casi lleno, comenzará a ir más lento en las lecturas y escrituras.

Liberar grandes cantidades de almacenamiento interno puede darle un respiro a tu dispositivo y hacer que vaya más rápido. Puedes borrar fotos, archivos grandes, conversaciones o utilizar apps como Files By Google para eliminarlos todos en un solo paso.

También puedes realizar otras acciones comunes como reiniciar tu teléfono cada cierto tiempo, eliminar aplicaciones que no utilizas y tener tu smartphone actualizado a la última versión de Android.