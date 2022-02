Moto G60s review: lo bueno y lo malo del teléfono con cuádruple cámara trasera

En los últimos años, Motorola le ha dado una especial importancia a su familia de teléfonos Moto G. Por ello, la compañía ha lanzado el Moto G60s, un dispositivo de gama media que está disponible en Perú y que destaca por su gran autonomía, rendimiento y cuádruple cámara trasera.

Este dispositivo de Motorola funciona con un procesador MediaTek Helio G95 y dispone de otras características que lo convierten en un gama media interesante. Hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas y, a continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del Moto G60s

Su construcción es en plástico en la tapa trasera y también en los marcos, por lo que tendremos una buena resistencia. Su pantalla es de 6,8 pulgadas con marcos bastante reducidos en los laterales y el marco inferior un poco más grueso, pero, debido a que tiene las esquinas redondeadas, el frontal queda muy bien aprovechado. Asimismo, en la parte central superior se ubica un agujero que aloja la cámara selfie.

Frontal del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

La tapa trasera tiene un acabado mate texturizado que refleja un poco la luz, pero en la mano nos da una sensación premium, aunque, debido a que tiene los bordes redondeados, da una sensación muy cómoda.

Trasera del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

En la parte trasera también contamos con cuatro cámaras dispuestas en formato vertical y el flash LED. Cerca de este módulo está el logo de la compañía, que también funciona como detector de huellas.

Sensor de huellas dactilar del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

En la parte de arriba contamos con un micrófono y el jack de audífonos, el cual siempre. En la parte inferior contamos con otro micrófono, el puerto USB tipo C y el único altavoz, por lo que lamentablemente no contamos con sonido estéreo.

Parte superior e inferior del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

En la parte de la derecha contamos con el botón de encendido y apagado, los botones de volumen, y más arriba vemos un botón especial para Google Assistant. En la parte de la izquierda vemos la bandeja para la tarjeta SIM y tarjeta micro-SD de hasta 1 TB.

Lateral del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

Pantalla del Moto G60s

En este dispositivo nos encontramos con una pantalla de 6,8 pulgadas IPS, FULL HD plus ( resolución 2.460 x 1.080 px) y una tasa de actualización de 120 Hz, sin dudas uno de los puntos más destacados de este gama media.

Pantalla del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

La pantalla del Moto G60s también soporta reproducción de contenido HDR10. Respecto del brillo, cuenta con 562 nits en el modo automático y se comporta muy bien bajo el sol, aunque los ángulos de visión no son muy buenos.

Asimismo, en la configuración del Moto G60s podemos realizar ajustes de la pantalla. En este sentido, podemos elegir el nivel de brillo, activar el modo oscuro para conservar la batería durante más tiempo o la opción de luz nocturna que le da un tono ámbar a tu pantalla. Además, tenemos el brillo adaptable que se ajustará automáticamente según el ambiente.

Ajustes de pantalla del Moto G60s. Foto: captura LR

En el Moto G60s podemos personalizar el teléfono con estilos de interfaz de pantalla. Luego, podemos activar el modo pantalla completa para que las aplicaciones muestren el contenido en todo el panel, y la pantalla interactiva para ver notificaciones e información rápida mientras la pantalla está apagada.

Pantalla completa e interactiva del Moto G60s. Foto: captura LR

Si deseas, puedes elegir el tiempo de espera de la pantalla —entre 15 y 30 minutos—, activar la rotación automática de la pantalla, elegir entre colores naturales y saturados, el tamaño de fuente y de la pantalla.

Tiempo de espera de la pantalla. Foto: Moto G60s

Otra característica importante de la pantalla del Moto G60s es la frecuencia de actualización. Aquí podemos elegir la opción de 60 Hz, que es menos fluida pero ideal para una mayor duración de la batería; la opción de 120 Hz, que mucho más fluida; o el modo automático.

Frecuencia de actualización del Moto G60s. Foto: captura LR

También tenemos la posibilidad de activar la pantalla atenta para evitar que se apague mientras la miras, hacer captura de pantalla con tres dedos, deslizar para dividir la pantalla y, por último, grabar pantalla en resolución de 1080 o 720p a 60 o 30 FPS.

Más opciones de la pantalla del Moto G60s. Foto: captura LR

Rendimiento del Moto G60s

Este dispositivo funciona con un procesador MediaTek Helio G95 que brinda un rendimiento muy eficiente. Puede correr sin problemas Android 11, entrar y salir de aplicaciones. Nunca se sintió pesado o trabado y cumplió en cada apartado.

Android 11 del Moto G60s. Foto: captura LR

También lo probamos en videojuegos, como Pokémon GO, en donde no hubo problemas de fluidez en las combates con otros entrenadores en los movimientos y los ataques de los pokémon. Lo mismo ocurrió al momento de realizar capturas.

Asimismo, pusimos a prueba el rendimiento del móvil en un juego pesado como Call of Duty Mobile. No hubo lag ni problemas de latencia, aunque recomendamos no poner al máximo los gráficos del título para que la experiencia sea buena.

Call of Duty Mobile en el Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

El procesador del Moto G60s es complementado con unos interesantes 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. De esta manera, tenemos un dispositivo con buen rendimiento y suficiente espacio para guardar fotos y videos.

PUEDES VER: Motorola anuncia la lista oficial de sus teléfonos que recibirán Android 12

El sonido del Moto G60s

Una de las características más destacadas de los teléfonos de Motorola es su calidad de sonido, y este Moto G60s no es la excepción. Su único altavoz está en la parte inferior del teléfono, lo que hace que el sonido sea muy potente con una distorsión muy bien contenida. Aquí te mostramos el sonido del Moto G60S en una canción, un video y en videojuegos.

Biometría del Moto G60s

Con respecto a la biometría, en el Moto G60s tenemos el lector de huella dactilar y el reconocimiento facial. El lector está ubicado en la parte trasera y es rápido y preciso. El desbloqueo facial también funciona muy bien.

Biometría del Moto G60s. Foto: Captura LR

Autonomía del Moto G60

Otro de los puntos a destacar en este dispositivo es su enorme batería de 5000 mAh, que se luce aún más gracias a una carga rápida que soporta hasta 50 watts. El cargador viene en la caja y tiene dos puestos: USB tipo C y USB tipo A. El primero permite utilizar los 50 W, mientras que el segundo llega únicamente hasta los 20 W.

PUEDES VER: Motorola confirma la tercera generación de sus teléfonos plegables Razr

Este dispositivo tiene un modo de ahorro de batería que desactiva o restringe la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha energía, además de la opción batería adaptable, que limita el consumo de batería de las aplicaciones que no usas con frecuencia.

Batería del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

El Moto G60s también tiene una opción de carga optimizada. El dispositivo reconoce tus patrones de carga y predice durante cuánto tiempo estará conectado.

Sistema fotográfico del Moto G60s

Este smartphone cuenta en la parte posterior con cuatro cámaras: un sensor principal de 64 MP, una lente gran angular de 8 MP, la cámara macro de 5 MP y un lente de profundidad de 2 MP. En la parte frontal tenemos un sensor de 16 MP.

En relación con la app de cámara, tenemos las opciones retrato, recorte, color directo, night vision, cinematografía, panorámica, selfie grupal, ultra-res, filtro interactivo y pro. En cuanto a video, tenemos los modos cámara lenta, cámara rápida, color directo y la captura doble.

App de cámara del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez.

En cuanto al comportamiento de la cámara trasera del Moto G60s, cumple muy bien en situaciones con iluminación favorable (de día), aunque el rango dinámico y el nivel de detalle son mejorables.

Playa en Huanchaco. Foto: Edson Henriquez.

En este sentido, las imágenes obturadas por la cámara principal del Moto G60s son nítidas, manejan un buen nivel de contraste. En cuanto al color, podría considerarse que no es tan nítido como en vivo y en directo, pero a nivel general el resultado es correcto.

Playa en Huanchaco. Foto: Edson Henriquez.

Asimismo, su sensor gran angular de 8 megapíxeles con campo de visión de 118 grados también tiene resultados aceptables. Además, tiene un modo night vision que ayuda en escenarios de poca luz.

Fotografía con sensor gran angular del Mirador de Huanchaco. Foto: Edson Henriquez

También podemos capturar primeros planos con el modo Macro con un lente de apertura f/2,4. El resultado es respetable, con el nivel justo de detalles y nitidez. La cámara frontal, por su parte, consigue unos selfies bastante aceptables de día.

Probando el lente macro del Moto G60s. Foto: Edson Henriquez

El Moto G60 ofrece la posibilidad de grabar video en 4K a 30fps y a 1080p a 30/60/240fps. Hemos podido probarla en espacios abiertos, en donde los resultados son buenos gracias a su opción de estabilización.