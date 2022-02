WhatsApp: ¿qué significa ‘SIUUU’ y por qué es tan usado en los jóvenes?

¿Alguna vez te has topado con la curiosa expresión ‘SIUUU’? Esta es una de las mayores incógnitas para miles de usuarios que utilizan WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería a diario. El gesto tiene su origen fuera de las redes sociales, pero se ha vuelto muy popular en los últimos años, sobre todo en los jóvenes. Si eres uno de los que todavía no entiende por qué lo dicen y qué significa, no te preocupes, aquí te explicaremos todo con lujo de detalles.

La palabra o expresión ‘Siuuu’ no corresponde precisamente a un modismo, un meme o un acrónimo de una frase más larga. Es, más allá de todo, la representación de un gesto inventando o al menos utilizado por una persona en específico, por lo que bien podría tratarse de una especie de onomatopeya.

Su uso se ha multiplicado con creces en los últimos años principalmente gracias a la persona a la que se le atribuye su autoría, quien no es nada menos que la estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo. Este incluso ha declarado en muchas oportunidades qué y qué no significa su conocida expresión.

¿Qué significa ‘Siuuu’?

Lo que sucede es que la lengua nativa de CR7 es el portugués, el cual se asemeja mucho al español. Pese a esto, hay muchas palabras que podrían confundirse o sonar un poco extrañas para los parlantes de ambos idiomas, y entre ellas se encuentra esta simple expresión.

Una de las formas más comunes que tiene Cristiano Ronaldo para celebrar es que gritar este conocido “Siuuuu”. El cual, según revela el mismo, es nada más que un sí con mucho ímpetu y algarabía.

“La gente todavía no sabe cómo se dice. Es como un ‘sí’, pero es ‘Siiuuuu’. Es como una afirmación de algo que se ha hecho”, reveló para un conocido programa español de deportes en 2018, cuando todavía militaba en el Real Madrid C.F..

En la misma entrevista, CR7 precisó que el ‘Siuuu’ era confundido a menudo por los fans, ya que, en realidad, él no dice esta frase, sino simplemente ‘sí’ en portugués, que se traduce como ‘sim’. Por supuesto, la pronunciación tiene mucho que ver, y la terminación en consonante ‘m’ de dicha expresión puede asemejarse a una ‘u’ en idioma castellano.

Sea como sea, la forma de celebrar de Cristiano Ronaldo se convirtió con el tiempo en una forma peculiar de imitarlo para celebrar cualquier cosa entre la juventud. En las redes sociales y en aplicaciones como WhatsApp, esta se transformó con el tiempo en el ‘Siuuu’ que ahora sigue vigente, y poco a poco se ha vuelto una de las palabras más populares.

Ahora ya lo sabes. La próxima vez que leas o alguien te envíe un ‘Siuuu’, podrás entender que lo que expresan es una fuerte sensación de logro y una celebración eufórica como lo hace CR7 en algunos de sus partidos. Esta ya es una particularidad de las redes sociales y de los usuarios que hablen en español que se ha extendido significativamente por todo Latinoamérica.