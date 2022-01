WhatsApp añadirá función para personalizar los fondos de las llamadas y videollamadas

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más populares y utilizadas en todo el mundo debido a las múltiples funciones que ofrece a sus clientes, como -por ejemplo- la posibilidad de poder realizar llamadas de voz y videollamadas a toda la lista de contactos que tengamos en la app.

Dentro de los intentos por renovar la plataforma y mejorar la interfaz de la red social, hace poco se anunció un nuevo diseño para las llamadas, el cual se trataría de un curioso fondo de pantalla a la hora de llamar a otra persona, que, según explica el reconocido portal de tecnología WaBetaInfo, podría configurarse en cualquier momento.

En otras palabras, con la llegada de esta herramienta, los más de 2.500 millones de usuarios de WhatsApp podrán usar las imágenes que estén en su galería para cambiar el fondo predeterminado que la aplicación puso a los chats y las llamadas. En unas imágenes filtradas podemos ver cómo se vería la nueva función:

Foto: WABetaInfo

Foto: WaBetaInfo

Según los informes, la función aún está en desarrollo y no han llegado las versiones beta de la aplicación en Android o iOS, por lo que se estima que estaría incorporándose aún a fines de año o en 2023. De momento, esta herramienta solo está disponible para la versión alterna WhatsApp Plus, la cual sugerimos no utilizar por los distintos errores y problemas que tiene constantemente este APK.