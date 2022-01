TCL 10 SE: una grata sorpresa económica para la gama baja, ¿vale la pena por el precio?

El año 2021 dejó una sensación extraña debido al estancamiento de ciertos sectores en la tecnología de consumo. La vigencia de las medidas preventivas por el coronavirus no detuvo la ya prolongada escasez de componentes que afecta a la industria desde ya casi dos años; sin embargo, las nuevas propuestas no se han detenido, y allí donde antes no había más que cámaras y 4G, ahora hay 5G, pantallas plegables, un gran número de sensores y carga rápida. Por supuesto, todavía hay espacio para las gamas bajas, que se acercan cada vez más a lo que antes era gama media. En esto último, China tiene mucho que ver, y marcas como TCL, con modelos tan económicos pero con sorpresas como TCL 10 SE, lo demuestran.

Hace ya algunas semanas la disponibilidad del TCL 20 SE es una realidad en muchos países del mercado latinoamericano. Una de sus más destacadas novedades respecto al modelo del año anterior es su batería, ahora de 5.000 mAh, además de contar por fin con un procesador Snapdragon, aunque similar en potencia al Helio P22 del TCL 10 SE.

Debemos recordar que el sufijo SE de esta línea de teléfonos económicos de TCL es una de las más notorias en la comunidad, ya que destacan bastante por su precio, rondando los 150 dólares o euros dependiendo del mercado.

Ahora bien, con ya dos generaciones disponibles de esta marca en nuestro país, aprovechamos para señalar las mejores prestaciones del TCL 10 SE, en espera de que el TCL 20 SE se destaque por algo más en futuras reseñas. El teléfono de gama baja nos sorprendió cuando recibimos un ejemplar de prueba temporal en La República, y aquí te contamos nuestras impresiones.

TCL 10 SE: una grata sorpresa asiática de la gama baja

TCL 10 SE: pinta más al abrir la caja

La primera impresión importante que tuvimos con el TCL 10 SE es que dista mucho de un teléfono calificado de gama baja de hace algunos años. Esto no es mérito exclusivo de la firma china, pero sí califica como un buen ejemplo de que la gama media de hace un par de temporadas es ahora considerada económica.

El TCL 10 SE es el ejemplar más sencillo de la línea 10 de la firma, y sus prestaciones se recortaron considerablemente del modelo superior (TCL 10 Plus). Aun así, lo que podemos destacar de un primer vistazo son sus características más allegadas al hardware:

El TCL 10 SE cuenta con un panel LCD HD de 6.52 pulgadas , resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles) y tecnología NXTVISION

Una cámara trasera principal de 48 MP , además de un gran angular de 5 MP y otro sensor de 2 MP de profundidad, todo alineado en un diseño horizontal. Además cuenta con una cámara frontal de 13 MP.

Lector de huellas en la parte posterior y compatibilidad con radio FM, por si existiesen dudas que no lo tuviera.

Toda esta configuración está integrada en un diseño externo pulcro y que inspira buenas sensaciones respecto a la durabilidad. Pese a ser un acabado casi completamente en plástico, no parece ser un chasis hecho sin reflexión. Aun así, su superficie no es la mejor, pero con un modelo de este tipo (plástico), lo natural es considerar un case de importante espesor.

Interior: ¿caja de pandora?

Las prestaciones internas, tanto de hardware como software del TCL 10 SE no distan mucho de lo que ahora ya está disponible en el TCL 20 SE, a excepción de ciertos puntos clave:

TCL 10 SE presenta un procesador Helios P22 de Mediatek, de 12 nm. Se trata de un procesador que admite hasta 6 GB de memoria a 1,66 Hz (y en LPDDR4X). Sin embargo, en el modelo en cuestión solo tendremos 4 GB (al igual que en el TCL 20 SE).

Android 10 con la capa UI de Android 11 debería aplicar a todas las regiones. El otro punto no menos importante del software llegado de fábrica es que al ser ya un modelo sucedido, llega concon la capa UI de TCL encima. Aun así, la compatibilidad condebería aplicar a todas las regiones.

En cuanto a conectividad, no hay demasiada diferencia, pero sí debemos destacar de que el TCL 10 SE no cuenta con doble puerto para SIM ni la versión 4 de Wi-Fi, algo ya presente en su sucesor.

TCL 10 SE: una grata sorpresa asiática de la gama baja

Cámara: lo más sorprendente

No debemos ahondar demasiado en todas las prestaciones donde el TCL 10 SE no destaca (aunque sí cumple), puesto que la gran sorpresa de este smartphone de precio considerablemente bajo es en la capacidad de su oferta visual, tanto de entrada como de salida. Es allí donde evidentemente se han concentrado los esfuerzos de la marca china, puesto que hay dos características sumamente notables para un móvil de esta gama.

Lo primero es la tecnología de inteligencia artificial en tiempo real NXTVision, la cual si bien no es la más avanzada del mercado es un buen aditivo para un teléfono de este rango de precio. La configuración brilla más con video playback e imágenes estáticas que en videojuegos, pero destaca notablemente los colores para una buena distinción, dando la impresión que la modesta cámara LCD es capaz de mayor brillo que sus 450 nits que, de por sí, ya destacan para lo habitual en esta gama. La pantalla del 10 SE es, en líneas generales, una de las de mejor calidad para el precio.

Fotos a detalle: la mejor sorpresa

Mayor es la impresión de la fuerte atención al apartado visual con una de las funciones más particulares de este singular modelo. La cámara cuenta con una opción nativa para tomar fotos en primer plano a todo detalle, sin preocuparnos demasiado por la pérdida de enfoque típica de acercamientos muy cortos.

En nuestras pruebas decidimos hacer algunas tomas de una Raspberry Pi 4 que teníamos disponible. Se trata de un SBC (system on a board) apenas un poco más grande que un juego de cartas. Los que conocen este tipo de productos sabrán reconocer lo pequeñas que son las letras impresas en la placa madre de esta diminuta computadora, pero para el TCL 10 SE no fue problema alguno inmortalizarlas en su esplendor. Los resultados hablan por sí mismos, y sí que nos sorprendieron:

TCL 10 SE: una grata sorpresa asíatica de la gama baja

Por último, no debemos olvidar destacar la buena disposición de opciones de seguridad modernas disponibles en el TCL 10 SE. El reconocimiento facial funciona adecuadamente gracias al buen manejo de contraluces de la cámara, incluso la selfie.

Vale aclarar también que el modo HDR genera buenas impresiones puesto que las fotografías, raramente aparecen con extremos de baja o demasiada luz. La grabación apenas otorga 30 fps, pero si bien el video es algo que esperábamos no sea muy avanzado, la buena experiencia que obtuvimos con las fotos amerita una buena calificación.

Después de todo, lo mejor de este teléfono es que te sorprenderá lo que puede hacer por el precio, y ahora que ya tiene un sucesor, solo podemos concluir que el tema mejorará a futuro.