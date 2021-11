¿Cómo ponerle contraseña a todas tus aplicaciones con la versión de Among Us?

Hay usuarios que desean ir más allá de la seguridad que ofrece cada dispositivo móvil a la hora de desbloquearlo, pues resulta que varios equipos solo tienen la función para bloquear la pantalla inicial, dejando a la deriva las demás aplicaciones que tengamos en nuestro sistema. Ciertas apps contienen información personal que no deseamos compartir con nadie, mucho menos con los delincuentes que suelen robar celulares y acceder a datos privados.

Para poder fortalecer la privacidad de nuestro móvil, hay varios programas en iOS Store y Play Store que permiten colocar una contraseña a nuestras apps con el fin de que una persona que no sea la dueña del equipo no pueda tener acceso a esta. Si bien existe una infinidad de opciones para esta función, hay una en particular que da la libertad de personalizar tu patrón de reconocimiento al estilo de Among Us.

La aplicación AppLock-Icon Changer es una opción muy interesante para los cibernautas, debido a que te da 100.00 íconos diferentes para configurar el ingreso a las apps de equipos Android. Pero, si hay una que se relaciona más al tema de privacidad de manera divertida, esta es la misión del juego Among Us, en la que debemos ingresar una contraseña para avanzar las tareas de la nave.

Para obtener la app solo debemos ingresar a Play Store, donde la descargaremos gratuitamente. Luego, ya con el programa instalado deberemos dirigirnos a la configuración de nuestro equipo para permitir el acceso del programa a cada aplicación y personalizarla con el ícono deseado. Por ejemplo, puedes cambiar también tu herramienta de búsqueda con el apartado de YouTube o Twitter.