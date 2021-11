Discord niega planes de una alianza con billeteras criptográficas tras reacción de los usuarios

Este último martes, el director ejecutivo y fundador de la plataforma Discord, Jason Citron, comunicó a sus usuarios que no se llevará a cabo una alianza con la billetera de criptomonedas MetaMask ni con el negocio de los tokens no fungibles o NFT.

El empresario tranquilizó a consumidores a través de Twitter, luego de haber publicado un tuit con la descripción “probably nothing” acompañada de una imagen de MetaMask integrada a la interfaz de Discord. Esta frase, en el mundo de los NFT, significa que un trato importante está a punto de ser acordado.

No obstante, miles de respuestas negativas lo obligaron a aclarar la situación. Citron recibió tuits como “le pido amablemente que no participe en la escena de los NFT. Quiero una aplicación que no permita un sistema de lavado de dinero que también está comprobado que contribuye al cambio climático. Lo último que quiero como usuario de su producto es dañar el medio ambiente, algo que me importa profundamente”

Esto impulsó al CEO a afirmar que la captura de pantalla colocada en su tuit original era parte de un “community hack week project”, un evento que permite a los usuarios llevar a cabos proyectos interesantes por una semana, y no una iniciativa a nivel de corporación.

Debido a la desconfianza hacia el mundo criptográfico que sienten varios internautas, varios indicaron que se estaban desuscribiendo de Nitro, el servicio premium de Discord que mantiene a la app libre de anuncios, luego de ver la imagen publicada por Citron.

“Gracias a todos por sus perspectivas. No tenemos planes actuales de poner en marcha este concepto interno. Por ahora, estamos concentrados en proteger a los usuarios de spam, estafas y fraudes. Web3 tiene muchas cosas buenas, pero también muchos problemas que tenemos que resolver a nuestra escala. Más información, pronto”, aseveró.