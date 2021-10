WhatsApp: ¿qué significa el emoji de la carita que bota humo por la nariz?

WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas en el mundo, cada día entrega más opciones para interactuar y crear. Y si bien el texto, los videos, las fotos y hasta los stickers son importantes, los emojis también se han convertido en una importante herramienta para comunicar estados de ánimos, sentimientos y hasta frases completas.

Uno de los emojis de WhatsApp que más utilizan los usuarios en sus conversaciones con sus amigos o familiares es el emoticón de la carita que bota humo por la nariz. Sin embargo, a pesar de su popularidad, suele ser compartido de forma equivocada. Por ello, aquí te revelamos lo que realmente quiere expresar.

Se trata de un rostro amarillo con ceño fruncido, los ojos cerrados y cejas levantadas, que da la sensación de enojo, sobre todo por los dos íconos de vapor que salen de su nariz, algo similar a las caricaturas cuando el personaje echa humo o resopla. Este emoji está disponible en WhatsApp tanto en Android como en iOS.

Según Emojipedia, el ícono de la carita que bota humo por la nariz comúnmente es utilizado para transmitir diversas emociones negativas, como gran molestia, irritación, ira y hasta desprecio. Pero el emoji puede reflejar también sentimientos de orgullo, dominio y empoderamiento.

Asimismo, el nombre original del emoji en Unicode es Face With Look of Triumph, que en español sería rostro con apariencia de triunfo. Resulta confuso el vapor que sale de su nariz, pero Emojipedia señala que puede derivarse de una taquigrafía visual para la frustración.

El popular emoji de WhatsApp se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. También es importante conocer que, pese a tener la misma codificación, cada plataforma, ya sea en WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram, puede variar el diseño de cada emoticón para adaptarse a su sistema operativo o interfaz.