Mark Zuckerberg se disculpa por la caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, utilizó sus redes sociales oficiales para disculparse por la caída de WhatsApp, Instagram, entre otros servicios de su compañía. Su mensaje no tardó en volverse tendencia y a tener miles de reacciones de los usuarios.

“Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres”, escribió.

Utilizando su cuenta oficial de Twitter, Facebook aseguró que WhatsApp, Instagram y Messenger ya estaban en funcionamiento, por lo que todo iba a volver a la normalidad de forma progresiva.

En otra parte del comunicado, la compañía pidió perdón por las molestas ocasionadas y agradeció la comprensión que tuvieron los cibernautas que estuvieron esperando por horas una solución.

“A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos”, escribieron.

