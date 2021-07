Samsung estrena su nueva línea de televisores NEO QLED a 8K en Perú

Para este 2021, Samsung no ha escatimado en traer algunos de sus productos más galardonados en el apartado de TV, y hasta se ha permitido introducir los conceptos que ya adelantan a sus competidores en Perú, al menos por el momento. En un reciente showroom, la marca demostró las capacidades y extensiones de su nueva línea de productos, con un destacado y más profundo sincretismo entre hardware y software, aplicado para la sala de estar y diferentes ambientes tanto internos como externos.

La República estuvo presente en el evento de presentación de los nuevos NEO QLED —cuya mayor gama incluye modelos a 8K—, Crystal UHD y el premiado portafolio Lifestyle de la firma. Hay mucho para comentar de nuestras impresiones y aquí te invitamos a repasar las nuevas propuestas ya en venta en nuestro país.

Crystal UHD

El grosor de la línea de entrada: Crystal UHD. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Crystal UHD es la gama de entrada pensada para el promedio de clientes. Se trata del reemplazo directo de los populares modelos TU8000. En un primer vistazo, destaca el fuerte contraste del ancho con respecto a sus antecesores. Otro detalle externo es el nuevo modelo de soporte, que ahora es ajustable, lo que permite acomodar la altura de forma rápida, todo para incluir otra de las novedades en las que Samsung está insistiendo: acompañar sus productos con una Soundbar, que ahora se puede sincronizar con los parlantes de la propia TV gracias a la tecnología Q-Symphony Lite, de la que profundizaremos más adelante.

Las funciones exclusivas en cuanto a software incluyen al sucesor de Remote Access. Ahora, conectar vía remota una laptop es más práctico. El combo responde a la tendencia de hacer todo dispositivo, incluido smartphones, un pieza apta para la productividad.

En este sentido, los Crystal UHD pueden proyectar cualquier imagen de una computadora en la red (desde Windows 10 Pro y Mac OS 10.5 en adelante) de manera inalámbrica. La habilidad también es viable con la línea de teléfonos Galaxy de la firma. Estos últimos activarán un ‘modo escritorio’ para utilizar las apps en una interfaz similar a una computadora, una vez estén conectados a la TV, como suele ocurrir con la mayoría de tablets de alta gama en el mercado. Vale recalcar que la conexión no depende de ninguna red Wi-Fi, es offline gracias a la tecnología Samsung DeX.

Un gran beneficio incluido en las Crystal UHD es que llegan con una licencia de Office 365 permanente con 5 GB de espacio en la nube, que no necesitará renovarse, siempre y cuando solo se utilice desde el televisor (es posible ampliar el plan para obtener aun más almacenamiento).

Una constante en todas las nueva línea de TVs para 2021 es la vista múltiple, la cual también está incluida en estos productos de entrada. Esto permite dividir la pantalla de la TV para contener diversos contenidos en simultáneo, sin restricciones a las fuentes (pueden ser proyecciones, canales, aplicativos internos, vista del celular, etc). Por último, el algoritmo del asistente (Bixby) ahora soporta cálculos matemáticos y ha mejorado sus prestaciones.

Dos modelos estarán presentes en Perú: Crystal UHD AU7000 y Crystal UHD AU8000.

NEO QLED: El 8K con el procesador más avanzado hasta ahora

La tecnología NEO QLED es un gran paso adelante en la industria de la TV para consumo doméstico. Las diferencias en imagen son notorias solo de manera presencial, pero recaen en todo un combo complejo que implica tanto rangos dinámicos más amplios como la forma de proyectarlos en la pantalla.

Samsung ha desarrollado esta tecnología basándose en el concepto de quantum dot, que, en resumidas cuentas, utiliza una fuente de luz adicional (trasera) como en años anteriores, pero ahora con un filtro metálico y de puntos (o matriz de diodos) que asegura una dirección más precisa de cada detalle. Cada píxel obtiene de forma más ‘pura’ el color que necesita, y así se evita la infame sobreexposición de luz que puede afectar a la percepción cromática. Tanto el color como el contraste de la pantalla se enriquecen con esta solución.

La firma hace referencia a esta tecnología señalando que la “luz ahora está convertida en color”. Con el 100% de volumen será posible obtener los 1.000 millones de tonos sin importar el nivel de brillo y oscuridad. De más está decir que las capacidades HDR y adaptabilidad para imágenes en 4K reciben una mejora muy tangible, en comparación con otras propuestas del mercado.

El software de la línea NEO QLED está diseñado para sincronizar automáticamente con otros dispositivos compatibles. Video: Benjamín Marcelo/La República

Hablando ya de la nueva línea NEO QLED (disponible en 8K y 4K), una de las primeras ventajas que estas configuraciones ofrecen está en el apartado gaming. La marca insiste en considerar este rubro como un auge.

Gaming a 32:9 y 21:9

Desde la serie 85 hasta la serie 900, la experiencia en videojuegos se centra en la rapidez y fluidez de los contenidos, pero además incluye una solución de interfaz por demás interesante: la Game Bar. ¿De qué trata? Es un menú interactivo lleno de opciones de conveniencia y monitoreo. Esto, además de ofrecer matices de PC gaming al juego de consolas (con amplias posibilidades como un visualizador de FPS o poder proyectar un video de YouTube para observar guías en media sesión), también brinda una ventaja fundamental: poder ampliar el campo visual, convirtiendo nuestra pantalla de un formato 16:9 a los 32:9 (también 21:9), o incluso tener dos monitores en simultáneo, todo desde el propio televisor (apto para PS5, Xbox Series X, PC y otras consolas).

Las consolas se sincronizan automáticamente y hay soporte para la tecnología Free-Sync de AMD, lo cual permite el encaje perfecto de la tasa de refresco con la tasa de cuadros por segundo (y evitar el ‘screen tearing’). Esta línea también cuenta con la menor cantidad de input lag en el mercado: según Samsung, de tan solo 5,8 milisegundos (en televisores).

Otra buena noticia es que las capacidades de la nueva generación ya están contempladas en esta categoría bautizada como ‘Premium Pro’. Los videojuegos en 4K a 120 Hz (PS5, Xbox Series X) serán compatibles con HDR. Samsung es la única marca que cuenta con esta característica para todo el 2021.

Pantalla múltiple, presente en toda la línea NEO QLED de Samsung. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Reescalado a 16 bits

La inteligencia artificial toma una importancia crucial a la hora de realizar reescalados en pantallas tan amplias como las de 8K. En este sentido, Samsung ha presentado su procesador más potente: Neo Quantum Proccesor.

En términos sencillos, la marca precisa que, en el caso de la línea 4K, la IA solo maneja una vía (o hilo de tareas) informativa. Sin embargo, con los nuevos procesadores presentes en los modelos de 8K, los hilos de información simultáneos crecen a 16, permitiendo un trabajo de reescalado y corrección de imagen más rápido y potente.

“En un partido de fútbol, por ejemplo, tendrás el color del césped en una vía de información; en otra, el color de las camisetas; en otra el color de los rostros, y así los detalles del cabello, de los bordes, etc. El reescalado será, por lo tanto, mucho más preciso”, dijo un representante de la marca. Vale indicar que, según Samsung, ellos son la única firma que ofrece este tipo de tecnología de 16 bits en el mercado a nivel global.

4 contenidos en simultáneo

Otra exclusividad de los modelos 8K es la posibilidad de dividir la pantalla en cuatro contenidos simultáneos (tan solo 2 en los modelos 4K), los cuales —otra vez— pueden provenir de todas las fuentes disponibles para la TV. Por ejemplo, en un solo momento, podremos disfrutar de un video de YouTube, una conexión HDMI (consola o PC, por ejemplo), la proyección de un smartphone y una cámara web. También es posible dividir el audio (con selección de hasta 2 canales al mismo tiempo).

La sincronización con dispositivos externos en la línea QLED es inmediata. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Conexiones

La línea 8K supera a la de 4K incluso en el apartado de conectividad, con 4 puertos HDMI 2.1. ¿Cómo incluir tantos puertos además de los más modestos sin tener que lidiar con un cable management de nivel profesional? La solución de la firma es bastante curiosa: una especie de plataforma que puede ubicarse en cualquier parte aparte de la TV (que se conecta por medio de un cable). Esto permite que el televisor pueda ubicarse lo más cercano a la pared posible y casi limpio de conexiones, como es la propuesta de la marca.

La solución a las múltiples conexiones de la línea NEO QLED. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Lifestyle

Las propuestas más interesantes y galardonadas de Samsung se hicieron presentes en el evento con elementos destacables de la serie Lifestyle, de las que forman partes interesantes ideas como The Frame, The Serif, The Terrace, The Sero, The Premiere y demás. Todas estas piezas (las que presentan pantalla) están optimizadas para la resolución 4K con la tecnología QLED.

The Terrace

Una alternativa para exteriores y diseñada para soportar ambientes a la intemperie, con protección IP55, lo que la hace resistente a la humedad, polvo y cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas (garúa, verano, invierno, nieve, etc). También presenta un panel anti-reflex especial que absorbe el reflejo de luz (como la del sol). Eso sí, su brillo tiene un límite de 2.000 nits.

The Terrace. Foto: Benjamín Marcelo/La República

The Frame

Un televisor tipo ‘cuadro’ que genera impresión por simular a una pintura enmarcada. Su filosofía se basa en el acondicionamiento de la imagen para simular una impresión o un lienzo, todo gracias a inteligencia artificial. Cuenta con varias alternativas de marcos (hay 26 colores disponibles por separado) y se adhieren fácilmente a los bordes con imanes. Llega con 20 obras precargadas y 6 GB de almacenamiento interno.

The Frame. Foto: Benjamín Marcelo/La República

The Serif

Uno de los conceptos más originales del showroom fue diseñado por los famosos hermanos Bouroullec y hace reminiscencia a un estilo contemporáneo con el Art-Noveau de los años 50. Es de estilo retro y minimalista, pues no destaca elementos de fábrica (como tornillos) a primera vista. Hasta su control —de color blanco— remoto resulta

The Serif. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Todos los controles remotos de Samsung en 2021 son ecoamigables, incluyendo este de color blanco para el modelo The Serif. Foto: Benjamín Marcelo/La República

The Sero

Un televisor enfocado en aprovechar la pantalla al 100% y los nuevos contenidos (incluyendo aplicaciones) del formato vertical (portrait). Uno de los puntos clave de su funcionamiento implica el girado automáticamente para adecuarse a la orientación correcta, lo que lo convierte en una potente alternativa para exposiciones y de diseño de interiores.

Permite hacer mirroring con un smartphone con una simple sincronización, y observar tu pantalla pequeña en una proyección mucho más grande, evitando cualquier tipo de franja negra. Esta conexión es destacable, ya que, si un teléfono conectado (inalámbricamente) cambia de modo portrait a landscape, la TV hará lo propio sin necesidad de mayor interacción.

El modelo The Sero sincroniza automáticamente los contenidos y gira para imitar su orientación. Video: Benjamín Marcelo/La República

The Premiere

Un proyector con grandes posibilidades tanto en imagen como resolución. Se basa en un ángulo de máximo 80 grados. Además, cuenta con una plataforma SmartTV incorporada que admite aplicaciones, mirroring y conexiones externa. También incluye altavoces nativos por lo que basta y sobra para una experiencia theater completa. Además, destaca su manejo de temperatura, apenas perceptible tras más de medio día de funcionamiento constante.

The Premiere. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Sonido

Todas las propuestas de Samsung están acompañadas por grandes posibilidades para expandir y mejorar el audio. Para este propósito, la marca también presentó las Sound Tower (torres de sonido). Estas cuentan con diseño bidireccional. Ofrece 1.500 watts de potencia y un woofer de 10 pulgadas (además de dos tweeters y dos mid-woofers) que apunta hacia abajo para que las ondas reboten al contacto con el suelo. Permite conectar hasta dos dispositivos vía bluetooth.

Q-Symphony

Se trata de una tecnología que aprovecha tanto los parlantes de una TV como los de un Soundbar de Samsung, de manera que se sincronicen las señalas para aumentar la profundidad (en sentido de dirección). Es compatible con toda la línea de televisores presentadas.