WhatsApp: ¿cuál es el verdadero significado del emoji con la lengua afuera?

Tan solo en WhatsApp hay millones de usuarios conectados a diario comunicándose con amigos y familiares a través de chat, llamadas o videollamadas. Aun así, una buena parte del lenguaje coloquial recae en los emojis y emoticones, que no solo están presentes en esta aplicación, sino también en otras como Telegram, Signal, Instagram, Messenger, etc.

Pues bien, desde que se creó el sistema estándar para los emojis (hecho por el consorcio Unicode en 2010), la variedad de estos simpáticos símbolos ha ido extendiéndose. Pese a ello, todavía hay muchos de los de la primera oleada que cuentan con un significado desconocido para la mayoría. Hoy te contaremos el caso de uno en específico: el de carita con la lengua afuera (face with tongue).

Aunque no lo creas, la mayoría de personas utiliza este emoji en contexto de una broma, como para resaltar una actitud pintoresca alrededor de una frase o contexto gracioso o curioso. Aun así, este significado no concuerda del todo con el que fue diseñado desde un inicio, al menos según lo que señala la Emojipedia.

Face with tongue apareció primero en Unicode 6.1, una oleada llegada en 2012 y, desde entonces, lleva como nombre face with stuck-out tongue (cara con la lengua sobresalida hacia afuera). A partir de aquí se ha convertido en parte fundamental de todo paquete de emoticones conocido, incluyendo el de Android, iOS, WhatsApp, así como los packs personalizados de Xiaomi, Samsung, Huawei, etc.

¿Qué significa la carita con la lengua afuera de WhatsApp?

Para conocer el verdadero significado de este y otros emojis en cuestión, una de las fuentes más completas en cuanto a origen y concepción de estos símbolos es el portal Emojipedia, una especie de comunidad en línea donde se documentan los significados y uso común de estos caracteres especiales.

¿Qué dice Emojipedia sobre la carita con la lengua afuera? En todas sus versiones (WhatsApp, Telegram, etc.) este emoji está diseñado para transmitir una sensación de diversión, emoción, tontería, ternura, felicidad o incluso burlas. Es el equivalente a decir una frase como “solo bromeando”.

“Por su lengua pegada al rostro, tenga en cuenta que este emoticón puede ser aplicado o interpretado de maneras sugestivas”, añade el portal en cuestión. Quizá la flexibilidad de su carga expresiva y su amplia popularidad en WhatsApp hayan influido en que su significado no esté del todo claro para la mayoría de usuarios.

"Face with stuck-out tongue" en G-Board y el tecclado de Samsung. Foto: Emojipedia

Otro dato a considerar es que la carita con la lengua afuera puede variar según el paquete de emojis instalado en tu teléfono. En algunos teclados, como G-Board de Google, la expresión del emoji luce mucho menos alegre. En otros, como el de Samsung, se transmite un sentido más burlesco.