Huawei Y9a: lo bueno y lo malo del smartphone con cámara frontal retráctil

Probar un teléfono desarrollado por Huawei es todo un desafío, ya que no cuentan con los servicios de Google, debido al veto de Estados Unidos. Es decir, el equipo no viene con aplicaciones como YouTube, Gmail, Google Maps, entre otras.

Hace algunas semanas, la compañía china lanzó el Huawei Y9a, un smartphone que posee varias características interesantes como su sensor de huellas lateral, batería de larga duración, cuádruple cámara trasera y cámara frontal retráctil.

Esta reseña tiene como objetivo brindar mi experiencia de uso, así como destacar los puntos positivos y negativos de este dispositivo que se encuentra disponible en dos colores (Midnight Black y Space Silver).

Presentación y diseño

El equipo viene completamente sellado e incluye varios accesorios como el cargador, cable de datos tipo C, una funda de silicona y unos audífonos, lo considero un gran detalle, ya que muchas marcas dejaron de incluirlo.

Al ser un gama media, el Huawei Y9a posee un cuerpo de plástico. Aunque su tamaño es relativamente grande (163,5 mm de alto, 76,5 mm de ancho y 8,95 mm de grosor) es un celular bastante ligero (197 gramos).

Algo que noté es que la parte trasera se ensucia con demasiada facilidad. Aunque esto se soluciona pasando un paño, donde más trabajo cuesta limpiar es alrededor del módulo circular que alberga las cuatro cámaras traseras.

Pese a esto, el smartphone tiene dos grandes aciertos. El primero es que el botón de encendido/apagado también es un sensor de huellas que te permite desbloquear el equipo en cuestión de segundos.

El otro punto a resaltar del Y9a de Huawei es que posee una cámara frontal retráctil que se encuentra escondida en la parte superior, es decir, este componente solo emergerá cuando lo activemos, nunca por error.

La cámara frontal retráctil es de 16 megapíxeles. Foto: Juan José López

Pantalla

Debido a que no tiene una cámara incrustada en la pantalla, no hay necesidad de que el equipo posea un molesto notch en la parte superior. De esta manera, se puede reproducir videos y disfrutar de videojuegos en FullView.

El equipo posee una pantalla LCD de 6,63 pulgadas. Aunque no es una pantalla OLED (propia de celulares premium), sí cuenta con una buena resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Netflix y Disney Plus fueron fueron las plataformas elegidas para poner a prueba la pantalla, ya que ambas permiten maximizar su contenido para verlo en FullView. El resultado fue aceptable, especialmente en interiores.

Uno de los grandes problemas de algunos teléfonos de gama baja y media es que (cuando los usas en exteriores y con luz solar intensa), la pantalla suele oscurecerse, lo que provoca que tengamos que taparla un poco para visualizarla.

El Huawei Y9a no tiene este problema, ya que el brillo de la pantalla aumenta (o disminuye) de forma automática, dependiendo del lugar donde te encuentres. Yo lo probé en exteriores con Pokémon GO y la imagen siempre estuvo perfecta.

En caso no te guste que la pantalla aumente o disminuye su brillo automáticamente, puedes desactivar esta opción. Sin embargo, ten en cuenta que dejarla al máximo hará que tu batería se agote más rápido.

El equipo posee una pantalla de 6,63 pulgadas con resolución FullHD+. Foto: Juan José López

Seguridad

El smartphone posee un sensor de huellas digitales en la parte lateral. Funciona bastante bien la mayoría de veces, solo presenta algunas demoras en caso tengas las manos mojadas. Vale resaltar que puedes registrar hasta cinco dedos.

Al no tener una cámara frontal incrustada en la pantalla, el Y9a de Huawei no cuenta con reconocimiento facial. Las únicas formas de desbloquearlo es a través de la huella, una contraseña o un patrón.

Existe una adicional llamada ‘desbloqueo inteligente’; sin embargo, se requiere de un dispositivo bluetooth. Por ejemplo, si tienes una pulsera Huawei Band 6 y ambos dispositivos están vinculados, ya no será necesario la huella o el patrón.

El sensor de huellas digitales se encuentra en la parte lateral. Foto: Juan José López

Rendimiento

El equipo funciona con EMUI 10.1.1 y posee un procesador Helio G80 de MediaTek, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (ampliables hasta 256 GB mediante una NM Card).

Se utilizaron las redes sociales más populares (Facebook, YouTube, Instagram y TikTok), así como los servicios de mensajería instantánea más utilizados (WhatsApp y Telegram) y el teléfono nunca tuvo problemas de rendimiento.

En lo que respecta a los videojuegos, los que pude probar (Pokémon GO, Free Fire, Asphalt 9) corrían muy bien; sin embargo, había algunos títulos que no fueron compatibles con el equipo. Por ejemplo Fortnite.

Utilizar varias apps de forma paralela tampoco fue un problema. Pero en caso notes que el equipo se puso lento, no es necesario que descargues un limpiador, ya que Huawei incluyó su propio optimizador.

Gracias a esta aplicación podrás limpiar la memoria del Huawei Y9a de esos archivos indeseados que se crean por culpa de WhatsApp o Facebook Messenger, incluso sabrás cuántas horas de batería te quedan disponibles.

Batería

Gracias a su batería de 4.300 mAh, este smartphone cuenta con una gran autonomía, ya que puedes utilizarlo sin problemas durante casi todo el día, sin la necesidad de cargarlo. No solo eso, cuenta con ‘fast charge’.

Esta carga rápida es de 22.5 W y te permite llenar la batería en poco más de una hora. En caso dispongas de poco tiempo, solo necesitas cargar el equipo unos 10 a 15 minutos para obtener un par de horas de uso.

Instalación de aplicaciones

Debido al veto de Estados Unidos, el Y9a de Huawei no cuenta con Play Store. En su lugar tenemos App Gallery, una tienda virtual donde encontraremos un amplio catálogo de aplicaciones, juegos y demás.

El problema es que algunas aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix o Disney Plus no aparecen. Aunque puedes bajarlas de sitios como APK Mirror (o similares), esto no es muy recomendable.

Por fortuna, el teléfono cuenta con una aplicación nativa llamada Phone Clone, que transfiere los archivos (fotos, videos, contactos y aplicaciones) de tu Android viejo (no importa la marca) al nuevo teléfono.

De esta manera, tendrás esas aplicaciones sin la necesidad de bajarlas de un portal extraño. Antes de hacer el clonado, recomiendo actualizar las aplicaciones en tu celular viejo para que se copie la última versión.

Vale resaltar que este clonado no sirve con aplicaciones como Gmail, YouTube, Google Maps, entre otras similares. Tampoco funciona con videojuegos de paga que hayas comprado en Play Store.

Por ejemplo, yo adquirí Max Payne hace algunos años y lo he probado en varios celulares Android. Aunque Phone Clone lo logró copiar en el Huawei Y9a, el juego no corría y se cerraba apenas iniciaba.

Fotografía

En lo que respecta a la fotografía, el dispositivo móvil cuenta con un sistema de cuatro cámaras traseras: un lente principal de 64 MP, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y sensor de profundidad de 2 MP.

La frontal, por su parte, es de 16 megapíxeles y se encuentra escondida en la parte superior del teléfono. Para activarla, simplemente abrimos la aplicación de cámara y la elegimos, verás como emerge rápidamente.

El Y9 de Huawei cuenta con varias funciones para mejorar nuestras fotos. Por ejemplo, el modo noche (que solo funciona con la cuádruple cámara trasera) es perfecta para tomar fotos de ambientes oscuros o con poca iluminación.

El modo belleza es ideal para los selfies y hace pequeños retoques en la imagen. También contamos con otros modos como el profesional, foto panorámica, HDR, cámara rápida y alta resolución.

Sin embargo, uno de los modos más interesantes se llama ‘Supermacro’ y te permite fotografiar (con mucho detalle) objetos sumamente pequeños. Por ejemplo, un insecto, una flor, algún auto en miniatura, etc.

Es ideal para aquellos coleccionistas que desean mostrar su colección, ya que podrán captar detalles que no se perciben a simple vista. Para tener mejores resultados, debes estar a 4 centímetros del objeto y el lugar tiene que estar bien iluminado.