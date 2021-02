Huawei Y7a: unboxing del teléfono con 4 cámaras traseras y batería de 5000 mAh

Gracias a nuestros amigos de Huawei Perú estamos probando el nuevo Huawei Y7a, un teléfono de gama media que posee características de equipos premium como un sistema de cuatro cámaras traseras y una batería de 5000 mAh.

Inspeccionando de cerca la caja notamos una fotografía del celular en la parte frontal. Asimismo, vemos el logo de App Gallery (la tienda de Huawei) y un anuncio que hace énfasis en su carga rápida (Super Charge de 22.5 W).

El celular es de color negro mate; sin embargo, hay otros dos tonos (oro rosado y azul profundo). Entre sus principales especificaciones destacan su procesador Kirin 710a, sus 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno (ampliables mediante microSD).

Huawei Y7a

Además del teléfono, dentro de la caja podemos encontrar el cargador, la llave para la bandeja SIM y un cable de datos tipo C. No encontramos la mica protectora de silicona, tampoco audífonos. Aunque al ser un equipo de préstamo es probable que no los incluya.

El equipo es relativamente grande, pero muy manejable, incluso con una mano. Posee 165.65 mm de alto, 76.88 mm de ancho y 9.26 mm de grosor. Su pantalla, por su parte, es de 6.67 pulgadas con resolución FullHD+ (2400 x 1800 píxeles).

Como ya mencionamos, el Huawei Y7a posee una potente batería de 5000 mAh que te permite alrededor de 12 horas de navegación 4G, 38.2 horas de llamadas 4G y 16.6 horas de reproducción de videos.

Huawei Y7a

Finalmente, en el apartado fotográfico, el Huawei Y7a posee una cámara frontal de 8 megapíxeles (f/2.0) y una cuádruple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 48 MP (f/1.8), un ultra gran angular de 8 MP (f/2.4) y un lente macro y de profundidad (ambos de 2 MP y f/2.4).

Gracias a que funciona con una capa la optimización EMUI 10.1, el teléfono cuenta con funciones especiales llamadas ‘gestos con nudillos’. Por ejemplo, si hacemos un doble toque con un nudillo se realizará una captura de pantalla.

Si realizamos un doble toque, pero con dos nudillos, comenzaremos a grabar la pantalla en video. Si queremos seleccionar una parte de la pantalla, simplemente deslizaremos nuestro nudillo por el área requerida.