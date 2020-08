WhatsApp: ¿por qué escribimos ‘xd’ o ‘jajaja’ cuando ni siquiera estamos sonriendo?

Cuando chateamos con una persona por WhatsApp, Facebook Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea, solemos escribir ‘xd’, ‘jajaja’, entre otras palabras que suelen representar risa; sin embargo, en la mayoría de ocasiones ni siquiera estamos sonriendo. ¿A qué se debe esto?

Según detalla Verne, con la llegada del Internet y las redes sociales comenzaron a surgir nuevas formas para expresar nuestra alegría. Algunos cibernautas utilizan los famosos emojis (carita sonriente o con lágrimas de emoción), otros emplean las onomatopeyas como ‘jajaja’ o ‘jejeje'.

Agnese Sampietro, investigadora posdoctoral de la Universidad Jaume I, reveló al medio español que han realizado estudios con gente que chatea y comprobaron que la gran mayoría no sonríe mientras lo hace, pese a que enviaron emojis u onomatopeyas de risa.

Según la especialista, el ‘xd’ o ‘jajaja’ que enviamos por WhatsApp u otro servicio de mensajería ha reemplazado a la sonrisa que expresamos cuando conversamos cara a cara con otra persona. Es decir, sirve para que el emisor sepa que lo escuchamos y siga escribiendo.

“A veces escribimos ‘jajaja’ sin reírnos, quizás incluso por cortesía. Y, por eso, cuando algo nos ha hecho mucha gracia y queremos que nuestro interlocutor sepa que nos estamos riendo, a menudo recurrimos a las mayúsculas o incluso incorporamos errores al teclear, muchas veces simulados”, señala la lingüista a Verne.

De acuerdo a la publicación, algunas formas de expresar nuestra risa a través del Internet han desaparecido con el paso de los años. Por ejemplo, las expresiones LOL (laughing out loud) o ROFL (rolling on the floor laughing) eran muy utilizadas, pero ya no tanto.

¿Por qué hay tantas formas de reírse en Internet? Verne cita a Robert Provine, autor de “Comportamientos curiosos: bostezar, reír, el hipo y más”, quien sostiene que la risa “tiene más que ver con las relaciones que con el humor”, es decir, a los “placeres de ser aceptado o de pertenecer a un grupo”.