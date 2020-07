¿Es malo que utilices tu smartphone mientras la batería se está cargando?

En redes sociales circulan muchos mitos en torno al correcto uso del smartphone. Uno de ellos afirma que no debes utilizarlo mientras se está cargando, ya que se puede generar un accidente que, en el peor de los casos, acabe con la vida del usuario. ¿Qué tan cierta es esa información?

Según detalla BBC, hay muchas historias de personas que han perdido la vida electrocutadas y que ahora sirven como ejemplo. Una de ellas es Ma Ailun, una joven de nacionalidad china que murió por responder una llamada mientras su celular cargaba batería.

De acuerdo a la publicación, no hay problema si utilizas tu smartphone mientras lo estás cargando. Lo que si no debes hacer es usar un cargador no original o de mala calidad, pues estos no suelen pasar un adecuado control de calidad y pueden provocar daños en tus dispositivos.

Otra recomendación es que, en caso tu smartphone se quede sin batería, lo dejes cargar al menos 10 minutos antes de usarlo. “Después, puedes usar el celular mientras se sigue cargando”, afirma Apple, fuente consultada por la BBC.

Es decir, el mito que sostiene que utilizar un teléfono mientras se está conectado a la corriente es falso. No hay ningún efecto negativo, siempre y cuando se empleen cargadores originales, ya que los `piratas’ son muy inestables y no aseguran un flujo constante de energía hacia la batería.

¿Se puede dejar cargando el smartphone toda la noche? La publicación asevera que no hay ningún problema, debido a que los teléfonos actuales saben cuándo la batería está cargada por completo, por lo que dejan de recibir energía automáticamente. Eso sí, vuelven a resaltar el hecho de usar un cargador de marca.