Google Translate: ¿es bueno el traductor de Google? Mejores alternativas para Android y iPhone

En un mundo cada vez más globalizado, contar con un traductor es vital para cualquier usuario de smartphone y Google Translate parece haber ocupado esa plaza muy bien; aun así, muchas veces puede quedarse corta, sobre todo si la comparamos con otras propuestas gratuitas para Android y iPhone. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te las mostramos rápidamente.

Esta lista resulta muy útil para aquellos que están buscando alternativas a las aplicaciones de Google, o que simplemente deseen una experiencia distinta de traducción en sus smartphones.

No importa si eres usuario de Android o de iPhone, puedes encontrar estas apps en las tiendas de Google y Apple o en los portales oficiales de sus desarrolladores.

Mejores apps alternativas para Google Translate

Te dejamos la lista de alternativas más completa para Google Traductor o Google Translate.

AiTranslate (DeepL)

Se trata de la aplicación para smartphones de DeepL, plataforma de traducción muy reconocida en todo el mundo. Se trata de una app completa con cientos de posibilidades que, aunque pueda parecerte un poco complicada, brilla por su eficiencia.

AiTranslate utiliza traducciones humanas e inteligencia artificial. Es muy útil para la traducción de oraciones completas y textos específicos. Actualmente, solo está disponible para Android.

Descargar aiTranslate en Google Play

PUEDES VER Google Translate estrena función para traducir y transcribir audios en tiempo real [FOTOS]

Say Hi

Esta aplicación es perfecta para cuando llega un amigo que no habla nuestro idioma, ya que permite mantener conversaciones en tiempo real porque pronuncia las palabras o frases ya traducidas. Fue desarrollada por Amazon y está disponible para Android y iPhone.

Descargar Say Hi en Google Play

Descargar Say Hi en App Store

Microsoft Traductor

Que no te sorprenda ver aplicaciones de los rivales más directos de Google aquí. Como decíamos, las apps de traducción son muy importantes y todos se disputan la mejor oferta. La app de los de Redmond ofrece fotos y textos en pantalla, así como traducciones pronunciadas, tal como Say Hi.

Muchos consideran a Microsoft Translate como la mejor aplicación de traducción en el mundo y se espera pronto su llegada a Microsoft Edge (versión Chromium) ¿Lo mejor? Está disponible para Android y iPhone, siendo quizá la mejor opción para ambas plataformas.

Descargar Microsoft Traductor en Google Play

Descargar Microsoft Traductor en App Store