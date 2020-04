Snapchat lanza filtros de Realidad Aumentada para promover el distanciamiento social [FOTOS]

Como parte de una iniciativa para impulsar el distanciamiento social, Snapchat ha presentado nuevos filtros basados en Realidad Aumentada para ayudar a los usuarios a seguir las recomendaciones de seguridad que contribuirán a contener la propagación del coronavirus.

Los dos nuevos efectos han sido elaborados en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y se han vinculado con enlaces directos a su página web para brindar información adicional a los usuarios sobre el COVID-19. “Nuestra comunidad puede ayudar utilizando todo el poder de la tecnología mientras se distancia físicamente”, señaló un portavoz de Snapchat.

La compañía también anunció que están “trabajando en estrecha colaboración con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para garantizar que los Snapchatters tengan toda la información más reciente de los propios expertos”. Es así como han desarrollado contenido personalizado para responder preguntas de la comunidad.

El primer filtro se llama My Social Distance (Mi distancia social) y busca incentivar a los usuarios a “practicar el distanciamiento social”. Al activarlo, aparecerá un círculo en el suelo que nos permite visualizar el espacio necesario que debemos mantener siguiendo las recomendaciones de la OMS y otras organizaciones de salud para evitar un potencial contagio del virus.

Observando a través de la cámara del teléfono, debemos cuidar que ninguna persona a nuestro alrededor ingrese a esta área circular, si eso sucede, el color del aro cambiará de verde a rojo para poder alertarnos de que no estamos manteniendo la distancia adecuada, la cual tiene que ser de al menos dos metros.

Por otro lado, el segundo efecto incluye una serie de consejos de salud sobre cómo lavarse las manos y destacando la importancia de no tocarse la cara para poder prevenir la infección por COVID-19. Además, también muestra recordatorios animados alentando a las personas a permanecer en casa tanto como sea posible.

En marzo, Snapchat lanzó la función Here For You para brindar a los usuarios una serie de recursos de expertos especializados en temas de salud mental, como la ansiedad, la depresión o el estrés. Cuenta con una sección especial sobre el COVID-19, producida con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.