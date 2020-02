Samsung confirma que error técnico en su página web filtró datos personales de usuarios

La semana pasada, una gran cantidad de usuarios de Samsung recibieron una extraña notificación en sus dispositivos Galaxy proveniente del servicio Localizar mi móvil (Find My Mobile). El mensaje solo mostraba un número ‘1’ junto a otro ‘1’ debajo y al pulsarlo simplemente desaparecía sin realizar ninguna acción.

Ante la preocupación que desató esta situación, Samsung envió una declaración donde explicó, sin ofrecer muchos detalles, que se trató de un error “mientras se hacían pruebas en los servidores” y que no tuvo efectos sobre los teléfonos de los usuarios ni produjo una “incidencia con su privacidad”.

Sin embargo, un reciente informe de The Register reveló que varios de sus lectores, “asumiendo de inmediato lo peor” luego de recibir esta notificación, ingresaron a sus cuentas de Samsung para cambiar las contraseñas, pero se encontraron con algo aún más inquietante: podían ver los datos personales de otros usuarios en sus propios perfiles.

Después de iniciar sesión en el apartado de cuentas dentro del sitio web de la tienda de Samsung Reino Unido, pudieron ver nombres completos, direcciones de envío, números de teléfono, correos electrónicos, detalles de pedidos recientes y hasta los últimos 4 dígitos de tarjetas de crédito de otras personas.

Esta brecha de seguridad fue confirmada por un portavoz de Samsung, quien declaró que “un error técnico provocó que un pequeño número de personas pudiese acceder a los detalles de otros usuarios. Tan pronto como nos dimos cuenta del incidente, eliminamos la posibilidad de iniciar sesión en la tienda en nuestro sitio web hasta que se solucionó el problema”.

No obstante, la compañía aclaró que, pese a que la violación de datos ocurrió prácticamente al mismo tiempo que el envío de la misteriosa notificación de Find my Mobile, los hechos no están relacionados. Además, aseguró que el problema solo afectó a “menos de 150 clientes” registrados en su página del Reino Unido y prometió que se pondrán en contacto directamente con todos los afectados “para ofrecerles más detalles”.