WhatsApp: así puedes evitar los nombres prohibidos en chats grupales para no ser bloqueado [FOTOS]

En los últimos días, miles de usuarios han venido reportando que WhatsApp ha bloqueado su cuenta porque un miembro del chat grupal en el que estaban cambió el nombre, utilizando una palabra prohibida por la plataforma. No obstante, existe un truco secreto que nos puede ayudar a evitar este mal momento.

En España, alrededor de 160 usuarios se quedaron sin WhatsApp, luego que una persona cambiara el nombre de su grupo de la universidad de “Economía 1” a “Pornografía infantil”. Esto generó que la aplicación expulse y bloquee a todos los miembros del chat grupal.

Por tal motivo, si crees que uno de tus amigos no está enterado de estas normas de WhatsApp y puede imitar la broma pesada que se ha hecho viral y ha perjudicado a usuarios en varias partes del mundo. A continuación, te explicamos lo que debes saber y hacer.

WhatsApp proveé a los administradores de los grupos de una sencilla herramienta para que el nombre de los grupos no pueda cambiarse sin su permiso. O mejor dicho, que no puede cambiarse por nadie que no sea administrador del chat grupal. El proceso es bastante sencillo.

Para activar este sencillo truco de WhatsApp debes ingresar al grupo que has creado (debemos haberlo creado nosotros o ser uno de los administradores del mismo) y pulsamos sobre el nombre del mismo en la parte superior. Luego damos clic en “Ajustes del grupo” y en “Editar info. del grupo”. Ahí podremos fijar que sólo los administradores del grupo puedan cambiar el nombre del mismo, y problema resuelto.