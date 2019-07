FaceApp: ¿temes ser espiado? Así puedes solicitar a la app que elimine tus datos [FOTOS]

FaceApp es el nuevo furor de las redes sociales y ya ha sido descargada por millones de usuarios en el mundo. Sin embargo, algunos internautas se han mostrado preocupados tras darse a conocer la política de la aplicación de guardar información de los usuarios en sus servidores.

Según algunos expertos en seguridad, FaceApp recopila datos sobre la ubicación e información sobre el historial de navegación de los usuarios. Por ello, el responsable de la aplicación, Yaroslav Goncharov, ha resaltado que la mayoría de imágenes se borra de sus servidores luego de 48 horas desde la fecha de carga. Pero si aún sigues desconfiando de la app, a continuación, te explicamos qué proceso debes seguir para que tus datos sean eliminados.

Cómo solicitar que FaceApp borre tus registros

Primer debes abrir FaceApp en el teléfono, ya sea Android o iOS. Accede al menú de “Configuración” (alojado en la esquina superior izquierda) y, en la parte inferior del menú desplegado, selecciona “Notificar error y enviar registros”.

En la pantalla que se abre ante ti, deberás escribir un texto para solicitar el borrado de tus datos en la aplicación FaceApp. Te recomendamos escribirlo en inglés: “I request the data removal of my profile from your servers”.

Solicitud para que FaceApp borre tus datos de sus servidores.

Según el propio desarrollador de FaceApp, Yaroslav Goncharov, el borrado de datos puede tardar unos cuantos días, ya que el equipo de soporte se encuentra trabajando en solicitudes de todo tipo. No obstante, este tipo de solicitudes tienen prioridad para la app, tanto que se prevé el lanzamiento de una nueva versión de FaceApp que mejore la interfaz para facilitar este proceso.

¿Cómo funciona FaceApp?

FaceApp es una aplicación para móviles de reconocimiento facial que no solo te permite ver cómo lucirás en algunos años, sino también también te puede hacer más joven, cambiar tu género o hacerte probar nuevos estilos de cabello.

FaceApp está disponible tanto para iOS como Android, sin embargo, la versión gratuita solo permite editar tus fotografías con opciones limitadas y para acceder a más filtros es necesario contratar la versión Pro.