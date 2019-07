Motorola: Moto G7 vs. Moto G7 Plus, ¿qué diferencias hay entre ambos smartphones? [FOTOS]

Motorola sigue siendo uno de los fabricantes más importantes de la industria de los teléfonos móviles, por su precio y características, los nuevos Moto G son unos de los móviles más esperados de cada año, desde aquel primer modelo que hacía gala de un hardware muy simple, pero una versión casi “limpia” de Android.

Tras analizar el Moto G7 y Moto G7 Plus gracias a Motorola, ahora realizaremos una comparación entre ambos smartphones y las diferencias que puedan tener en diseño, procesador, cámara, almacenamiento y precios.

Diseño similar

Tanto el Moto G7 como su hermano mayor, el Moto G7 Plus, tienen un diseño que se viste de cristal y que se fusiona con el borde metálico. En cuanto a la pantalla, ambos smartphones tienen una pantalla de 6.2″ con una resolución de 1080 x 2270 píxels.

El procesador y la memoria RAM

Aunque no sea enorme, una diferencia entre el Moto G7 y el Moto G7 Plus es el procesador que monta cada dispositivo y la cantidad de memoria RAM que podemos configurar ya que solo en la versión plus podemos elegir un modelo con 4GB de RAM o con 6GB.

Y es que, el Moto G7 cuenta con el Snapdragon 632, un procesador del año pasado que está basado en la arquitectura Kyro250 y cuenta con ocho núcleos a 1,8 GHz. El Moto G7 Plus cuenta con el Snapdragon 636. Este procesador cuenta con una arquitectura de 14 nanómetros y está construido con la CPU Kyro 260 y también encontramos una frecuencia de 1,8 GHz en sus ocho núcleos, aunque es algo más potente en cálculos de CPU.

Las cámaras no son iguales

En el apartado de las cámaras el Moto G7 y el Moto G7 Plus también tienen algunas diferencias. Si bien ambos dispositivos cuentan con una misma configuración en la cámara principal, no tienen los mismos píxeles ni la misma apertura.

El Moto G7 Plus tiene una doble cámara de 16 y 5 megapíxeles, teniendo el sensor principal una apertura f/1.7 y el secundario, para el efecto bokeh, f/2.2, mientras que el Moto G7 “normal” se queda en 12 megapíxeles y 5, con apertura f/1.8 y f/2.2 respectivamente.

Asimismo, ambos dispositivos cuentan con el mismo sistema de ajustes en la cámara, pero debido a las diferencias en el sensor principal de la cámara trasera y la apertura, en nuestro análisis hemos podido comprobar que el Moto G7 Plus logra mejores fotografías que su hermano menor, Moto G7.

El almacenamiento es mayor en el Moto G7 Plus

El almacenamiento es otras de las diferencias entre ambos dispositivos de Motorola. Moto G7 cuenta con 64 GB internos mientras que el Moto G7 Plus tiene dos configuraciones, una con 64 GB y otra con 128 GB.

La misma batería, pero diferente tecnología de carga

Tanto el Moto G7 como el Moto G7 Plus cuentan con una batería de 3.000 mAh de capacidad. El Moto G7 cuenta con un cargador de 15 W frente a los 27 W del cargador del Moto G7 Plus. Aunque en ambos casos es carga rápida, el tener un cargador de 27 W va a permitirnos tener el 100% de la carga en el Moto G7 Plus en menos de una hora, un dato realmente impresionante.

Precios del Moto G7 y G7 Plus

Ambos smartphones de Motorola también encuentran diferencias a la hora de adquirirlos. Dependiendo de la operadora móvil en donde vamos a comprar nuestro móvil, el Moto G7 tiene un costo de 913 soles hasta 1,099 soles, mientras que el Moto G7 Plus lo puedes encontrar desde 1,069 soles hasta los 1,369 soles. En postpago, el costo de los celulares es menor y varía de acuerdo al plan que se quiere contratar.