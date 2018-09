Sin duda este truco sorprende en las redes. Sin duda alguna Whatsapp se ha vuelto una de las redes favoritas por excelencia para grandes y pequeños. Pero pese a que ya tenemos tanto tiempo usando esta app, aún se mantienen como secretas varias de las funciones que esta nos puede ofrecer. Aquí te contamos uno de los más buscados por los jóvenes.

Imagina que te encuentras ocupado y muchas personas te mandan mensajes a la misma vez, te saturan la bandeja de mensajes de WhatsApp, por lo que no puedes entrar a la App, sino, se darán cuenta que estás "en línea". Gracias a este nuevo truco, podrás ver todo lo que te escriben, sin que esa persona se de cuenta.

Hidden Chat es una nueva aplicación que, así como WhatsApp te permite sincronizar tus contactos y conversaciones. Gracias a ella, podrás entrar al chat de cualquier persona, sin que salga el "doble check". Primero que nada, deberás instalarlo a través del Play Store de manera gratuita.

Una vez instalado, lo configuras correctamente y cargaran todos los datos mencionados antes. En ese instante, cuando alguien empiece a mandarte mensajes, te llegará una notificación a parte de Hidden Chat, donde se muestra quién te escribió y qué es lo que puso.

En ese entonces, deberás entrar a la aplicación y ahí podrás ver todo el contenido. La persona no sabrá si lo habrás leído pues, no saldrán los "doble check" ni "está en línea". De esa manera, no tendrás problema alguno en ver conversaciones de WhatsApp, de manera incógnita.