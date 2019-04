Música gratis para escuchar online desde APP (Android y iOS)

¿Buscando música gratis para escuchar desde tu celular o computadora? En este caso, te recomendamos 20 aplicativos móviles que puedes obtener de manera gratuita desde tu Play Store que viene por defecto en los dispositivos, sea android o iphone. Asimismo, podrás escuchar a tus artistas favoritos sin la necesidad de ingresar a los buscadores; con estas apps todo es rápido y seguro.

Música gratis para escuchar desde APP

Canciones gratuitas para escuchar desde Spotify

Esta aplicación está disponible para Android y iOS. Puedes oír música online y offline (si te suscribes) en Spotify, el aplicativo que ya cuenta con más de 70 millones de suscriptores y 30 millones de pistas de diversos géneros.

Una ventaja de este aplicativo es que emplea algoritmos para recomendarte canciones nuevas que te gustarán. Para lograrlo, registra los temas que usualmente escuchas. Las funciones que ofrece Spotify para una computadora son las mismas para los celulares. En la opción 'Explorar', encontrarás canciones segmentadas por los géneros más escuchados.

Además, el aplicativo más popular del mercado te sugiere playlist para diversos estados de ánimo.Los discos de Spotify pueden ser escuchados online. La desventaja es que tendrás que escuchar la publicidad a cada momento. Puedes evitar esto invirtiendo 10 dólares mensuales. Puedes pagar por un paquete subsidiado que Spotify ofrece solo a los estudiantes. También existe un paquete familiar.

Música gratis para escuchar desde Youtube Music

Disponible para Android y iOS, Youtube Music ofrece los mismos contenidos que puedes encontrar en el buscador de videos, pero solo en formato MP3. Oír música online mediante este aplicativo es sencillo. Solo debes buscarlo en Google Play o en la App Store, según el sistema operativo de tu celular.

El problema de escuchar música online es que tendrás que soportar la publicidad a la que ya nos tiene acostumbrado la red social de video. Si quieres evitar esta incomodidad, puedes suscribirte a Youtube Music. Al igual que Spotify, el precio es de 10 dólares mensuales.

La ventaja de contratar los servicios de esta app es que también podrás acceder a Google Play Music, una aplicación con la que podrás acceder a todas las canciones que aún no figuran en el buscador de Youtube Music.

Canciones gratuitas para escuchar desde MusixMatch Lyrics

Un app de libre descarga. 'MusixMatch' está disponible para Android y iOS.

Si te interesa escuchar música online y leer las letras al mismo tiempo, esta es la aplicación que debes descargar. Allí encontrarás un catálogo de letras de canciones en el idioma original y traducidas. Esto quiere decir que podrás leer las letras de los temas de tu smartphone que se reproduzcan mediante esta app.

También puedes buscar letras de canciones que te interesen y agregar las que no encuentres. Como la mayoría de apps, para escuchar música online y leer su letra al mismo tiempo, deberás soportar los anuncios. Si no quieres que esto te incomode, puedes contratar el servicio Pro de 'MusixMatch'.

Música gratis para escuchar desde Soundcloud

A diferencia de las anteriores apps para oír canciones gratuitas, Soundcloud ofrece podcasts y una plataforma para que grabes tu propio audio.También te recomienda escuchar músicos y bandas que de seguro te gustarán. Es una buena opción para escuchar música nueva.

Si quieres escuchar música online gratis, esta es la app que debes descargar. Soundcloud además ofrece la opción de suscribirte a su versión profesional llamada 'Soundcloud Pro'. Pagando 8 dólares, podrás almacenar más canciones.

Música gratuitas para oír desde Google Play Music

Una app disponible para Android y iOS. Google Play Music permite crear playlists o listas de música con las pistas que ofrece.

Sus algoritmos generan estaciones de radio personalizadas compuestas por canciones del mismo género que sueles escuchar. Puedes acceder a estos beneficios desde su plataforma móvil y virtual (página web de Play Music).

La versión gratuita de Google Play Music permite subir hasta 100 mil canciones en la nube de Google sin tener que aguantar los anuncios publicitarios. Puedes disfrutar de escuchar música online y más beneficios pagando 10 dólares mensuales. Con ello, podrás acceder a la biblioteca masiva de canciones de Google, estaciones de radio personalizadas sin omisiones, recomendaciones inteligentes y los beneficios de Youtube Red.

8 Tracks

Un aplicativo que te transportará a los años donde escuchabas música en cassetes. 8 Tracks contiene listas de reproducción gratuitas que están hechas a mano por otros usuarios. Estas son creadas y subidas cuidadosamente en la app.En esta app, donde además existen millones de opciones de tracks.

Lamentablemente, 8 Tracks contiene anuncios que interrumpirán las reproducciones. Para evitarlo, puedes descargar '8 tracks Plus'.

Amazon Music

Puedes escuchar música gratuitas mediante la biblioteca de Cloud Player. Esta app permite escuchar las canciones de tu celular y las que compraste en su web.

Si quieres acceder a la biblioteca completa de Amazon Music Unlimited, el precio que debes pagar es de 10 dólares mensuales y 8 dólares si es que perteneces a Amazon Prime.

Bandcamp

Esta plataforma para el celular y las computadoras. Si te interesa oír música online independiente, poco conocida o de artistas que recién comienzan, puedes buscarlos en esta app. Solo podrás disfrutar del contenido de esta app de forma online.

Lo positivo es que no serás interrumpido con anuncios publicitarios a cada momento, como sí sucede en la mayoría de aplicativos para escuchar canciones online.

Pandora

Disponible para Android y iOS, Pandora también es una app donde encontrarás transmisiones de temas en específico.

Para oír música desde Pandora debes descargar el app, abrirla y colocar en el buscador una canción o artista. Esta opción también ofrece una versión gratuita con anuncios publicitarios.

Puedes evitar molestias contratando el servicio pro pagando 5 dólares mensuales o el servicio Premium pagando 10 dólares al mes. Con ello, podrás escoger las pistas que quieres esuchar.

Tidal

Disponible también para Android y iOS, esta app ofrece una biblioteca con más de 25 millones de canciones con un sonido de calidad. Si quieres escuchar música gratuita esta es una buena opción, ya que te brinda sugerencias personalizadas de acuerdo a lo que escuchas siempre. Además, puedes escuchar entrevistas a profundidad de tus artistas favoritos.

Puedes encontrar diversas opciones para suscribirte a esta app. La premium tiene un precio de diez dólares mensuales y la estandar y HiFi tiene un precio de 20 dólares mensuales.También tienen paquetes para familias, estudiantes y miembros del ejército estadounidense.

Stingray Qello

Puedes encontrarlo en celulares Android y iOS. Si te gusta escuchar tus temas favoritos mientras ves conciertos, debes descargar esta app.

Brindan conciertos de larga duración y documentales sobre íconos de la música como Lady Gaga, Pink Floyd y Nirvana. Su biblioteca musical está compuesta por 1500 coniciertos. Puedes escuchar música online y disfrutar de estos videos mediante Apple TV, Roku y Android TV.

Su base de datos es accesible si pagas 8 dólares mensuales o 70 dólares por un año.

iHeartRadio

Disponible para Android y iOS, iHeartRadio ofrece canciones de géneros diversos desde country y hip-hop. También hacen transmisiones en vivo desde estaciones AM y FM.

Puedes oír música online desde esta app si es que te interesa disfrutar temas que estén acorde a tu estado de ánimo. Su catálogo está compuesto por 450 mil artistas.

Para suscribirte a esta app debes pagar 5 dólares mensuales si es que tu celular es Android y 6 dólares mensuales si es iOS. Solo así podrás guardar y reproducir pistas sin tener que estar conectado a una red wifi. También podrás crear listas de reproducción personalizadas.

Amérigo

Disponible solo para productos Apple, Amérigo permite escuchar canciones online descargando audios o videos de internet.

Lo negativo es que ocupará mucho espacio en tu celular.

Evita que esto te perjudique almacenando todos los datos en la nube.

Jango Radio

Una app completamente gratuita. Puedes escuchar canciones gratis sin pagar una tarifa. Permite filtrar los temas en categorías y crear estaciones con los artistas que más te gustan. Disponible para Android y iOS.

Tunein Radio

Puedes escuchar música online en las más de 120 mil estaciones de radio en vivo que ofrece Tunein Radio. Estas opciones para escuchar música online provienen de todo el mundo. No solo podrás escuchar música, sino también transmisiones deportivas, noticias, programas de entrevistas sobre música o actualidad.

Te recomendamos descargar esta app si es que eres fanático de los deportes porque ofrece transmisiones de juegos en vivo de la NFL, MLB, NBA y NHL sin publicidad. Solo debes pagar 10 dólares al mes. Está disponible para Android y iOS.

Groove

Si tu celular es Windows, puedes escuchar música online desde Groove. Es gratuito y fácil de obtener. Puedes conseguir servicios premium si quieres. Dentro, encontrarás miles de canciones.

Deezer

Una app que ofrece miles de canciones. Destaca por su función 'flow', la cual aprende sobre los géneros musicales que te agradan para mezclar los artistas y ofrecerte nuevas pistas.

Puedes oír canciones online mediante esta app de forma ilimitada si contratas la versión premium a 10 dólares mensuales.

Música

Esta es la app que viene con todos los celulares de sistema operativo iOS.

Es la más utilizada por par personas que utilizan los dispositivos Apple.

Slacker Radio

Temas musicales que podrás personalizar para que se adapten a tus gustos. Este es el beneficio que encontrarás si descargas el app Slacker Radio. Además, en su plataforma encontrarás noticias. Tiene opciones para escuchar música online de calidad mediante una suscripción.

El beneficio plus de esta app tiene un costo de 4 dólares mensuales e incluye música en la máxima calidad de audio, sin anuncios y estaciones personalizadas. Puedes acceder a la opción premium pagando 10 dólares mensuales con la que podrás acceder a canciones a pedido sin conexión.

Apple Music

Una app de pago solo disponible para iPhone y los otros dispositivos de Apple. Puedes ser el primero en escuchar lo más nuevo de tus grupos favoritos si utilizas este aplicativo. Videoclips, conciertos y actuaciones en directo también están disponibles en Apple Music.

Los 10 temas más escuchados en Spotify México

1. Calma - Pedro Capó y Farruko

2. Secreto - Anuel AA y Karol G

3. Adán y Eva - Paulo Londra

4. Desconocidos - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

5. Te vi - Piso 21 y Micro Tdh

6. 7 rings - Ariana Grande

7. MIA - Bad Bunny y Drake

8. Ella Quiere Beber Remix - Anuel AA y Romeo Santos

9. Bailba baila baila - Ozuna

10. Baby Girl - Mario Bautista y Lalo Ebratt

Los 10 temas más escuchados en Spotify Colombia

1. Calma - Pedro Capó y Farruko

2. Adán y Eva - Paulo Londra

3. Secreto - Anuel AA y Karol G

4. Desconocidos - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

5. Te vi - Piso 21 y Micro Tdh

6. Pa Olvidarte - ChocQuibTown

7. MIA - Bad Bunny y Drake

8. Ella Quiere Beber - Anuel AA y Romeo Santos

9. Sola - Manuel Turizo

10. Adictiva - Daddy Yankee y Anuel AA

Los 10 artistas más escuchados en Spotify Argentina

1. Calma - Pedro Capó y Farruko

2. Adán y Eva - Paulo Londra

3. Secreto - Anuel AA y Karol G

4. Desconocidos - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

5. Adictiva - Daddy Yankee y Anuel AA

6. Sin Culpa - Duki y DrefQuila

7. MIA - Bad Bunny y Drake

8. Reggaeton - J Balvin

9. Me voy - Rombai

10. Taki taki - DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B

Los 10 artistas más escuchados en Spotify Estados Unidos

1. 7 rings - Ariana Grande

2. Middle Child - J. Cole

3. Wow - Post Malone

4. Sunflower Spider-Man: Into the Spider-Verse - Post Malone y Swae Lee

5. Going Bad - Meek Mill y Drake

6. Drip Too Hard - Lil Baby y Gunna

7. Without Me - Halsey

8. SICKO MODE - Travis Scott

9. Look Back At It - A Boogie Wit Da Hoodie

10. ZEZE - Kodak Black, Offset y Travis Scott

Los 10 temas más escuchados en Spotify España

1. Secreto - Anuel AA y Karol G

2. Bailba baila baila - Ozuna

3. Adán y Eva - Paulo Londra

4. Calma - Pedro Capó y Farruko

5. Ni bien Ni mal - Bad Bunny

6. Amanece - Anuel AA y Haze

7. Adictiva - Daddy Yankee y Anuel AA

8. Mala - 6ix9ine y Anuel AA

9. Pa' Llamar Tu Atención - C. Tangana, Alizzz y MC Bin Laden

10. Ta To Gucci - Cauty, Brytiago, Darell, Cosculluela, Rafa Pabon y Chench Corleone