El mercado laboral en Perú sigue evolucionando al compás de los avances tecnológicos y las crecientes demandas del entorno profesional. Aunque estos cambios abren nuevas oportunidades, también podrían impactar negativamente los salarios de algunas carreras universitarias. Según una proyección realizada por la Inteligencia Artificial (ChatGPT), se estima que para 2025 ciertas especialidades de ingeniería experimentarán una reducción en sus niveles salariales, lo que las posicionaría entre las opciones menos atractivas en términos

El impacto de estos cambios se atribuye, en parte, a factores como la saturación del mercado laboral, la competitividad en ciertos sectores y la diversificación de áreas profesionales impulsadas por la tecnología. Este panorama plantea interrogantes para quienes consideran estas especialidades como una opción de estudio.

¿Cuáles son estas carreras, según ChatGPT?

Según un análisis realizado con el apoyo de Inteligencia Artificial (IA), las carreras de ingeniería que serán las menos remuneradas en Perú para el año 2025 son Ingeniería Pesquera, Ingeniería Textil, Ingeniería Agrónoma e Ingeniería Ambiental. Este resultado se obtuvo mediante el procesamiento de datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los cuales reflejan la situación salarial actual y proyectada en el país.

Ingeniería Pesquera encabeza la lista con un salario promedio mensual de S/2.367, dentro de un rango que varía entre S/1.318 y S/3.622. En el caso de Ingeniería Textil, aunque no se ha especificado un promedio salarial, se prevé una disminución en sus remuneraciones debido a la alta competencia internacional y la posible contracción de la industria textil peruana. Por su parte, Ingeniería Agrónoma se estima que mantendrá ingresos relativamente bajos a menos que haya un impulso hacia la modernización y sostenibilidad en el sector agrícola. Finalmente, Ingeniería Ambiental, pese a su relevancia en temas de sostenibilidad, podría verse afectada por la falta de inversión y prioridad en proyectos ambientales, limitando así las oportunidades de mejores ingresos para los profesionales del sector.

¿Cuáles es la razón de este fenómeno del sector educativo?

Es probable que las carreras de ingeniería menos remuneradas en la actualidad, se mantengan entre las menos pagadas en Perú para 2025. Este pronóstico se fundamenta en varios factores estructurales y de mercado:

1. Persistencia de las tendencias del mercado laboral

A pesar que las dinámicas salariales solo duran a corto plazo, es posible que se extiendan por cambios importantes en la economía o en la demanda de habilidades específicas. Si las carreras mencionadas tienen poca relevancia en sectores con alta inversión o crecimiento acelerado, tendrá una limitada capacidad para generar ingresos competitivos.

2. Bajo nivel de inversión en sectores clave

Ingeniería Pesquera : El sector enfrenta desafíos por la sobreexplotación de recursos y la falta de modernización tecnológica, factores que reducen la creación de empleos mejor remunerados.

: El sector enfrenta desafíos por la sobreexplotación de recursos y la falta de modernización tecnológica, factores que reducen la creación de empleos mejor remunerados. Ingeniería Textil : La competencia internacional, especialmente de países como China y Bangladesh, dificulta la competitividad del sector textil peruano, lo que impacta negativamente en los salarios.

: La competencia internacional, especialmente de países como China y Bangladesh, dificulta la competitividad del sector textil peruano, lo que impacta negativamente en los salarios. Ingeniería Agrónoma : A pesar de la relevancia del sector agrícola en Perú, la falta de tecnología avanzada y la dependencia de modelos tradicionales limitan la rentabilidad para profesionales.

: A pesar de la relevancia del sector agrícola en Perú, la falta de tecnología avanzada y la dependencia de modelos tradicionales limitan la rentabilidad para profesionales. Ingeniería Ambiental: Si bien la conciencia ambiental está creciendo, la inversión pública y privada en proyectos sostenibles sigue siendo baja, lo que afecta la demanda y los salarios en esta área.

3. Saturación del mercado laboral

En carreras menos populares o de nicho, la saturación no proviene necesariamente del número de graduados, sino de la limitada capacidad del mercado para absorber a estos profesionales con sueldos competitivos. Si no hay un aumento sustancial en la demanda de estas ingenierías, las remuneraciones no cambiarán significativamente.

4. Cambios tecnológicos y automatización

La automatización podría impactar negativamente a ingenierías como la Agrónoma y la Textil, donde tareas repetitivas o manuales son más susceptibles de ser sustituidas por tecnología, disminuyendo aún más la necesidad de contratar personal humano en ciertas áreas.

¿Qué medidas deben implementarse para un cambio positivo en relación a estas carreras?

Según la información emitida por ChatGPT, para revertir esta situación se debe dar un giro estratégico en políticas de desarrollo, como mayores incentivos a la sostenibilidad ambiental, impulso a la innovación tecnológica en pesca y agricultura, o fortalecimiento del sector textil. De esta manera, se podría llegar a competir en mercados globales.