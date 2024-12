En 1991, la señora Miriam Valencia comenzó a armar nacimientos navideños y rápidamente destacó, llegando a ganar el primer puesto en concursos organizados en Miraflores. Desde entonces, su pasión por esta tradición ha crecido, al punto de acondicionar seis ambientes de su casa para recrear el nacimiento más grande del país.

Este año, Valencia dedicó 50 días para implementar los nacimientos, forrando incluso los techos de su hogar para darles un toque más realista. En su casa se pueden encontrar representaciones de la costa, sierra y selva, además de nacimientos que hacen referencia a la pandemia de la COVID-19, como uno en el que se incluyen mascarillas.

Nacimiento de la selva. Foto: captura Canal N

Nacimientos de todo el mundo

Asimismo, doña Miriam exhibe en su colección nacimientos ambientados en varios países del mundo, como Colombia, Ecuador, Haití, España, Francia, Suecia, Países Bajos, y hasta del mismo Polo Norte.

No abierto al público

La creatividad de esta vecina de Miraflores se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la complejidad y el nivel de detalle en cada escenario. Sin embargo, por el momento, estos nacimientos no están abiertos al público debido a la situación de inseguridad en el país.

PUEDES VER: Tres colegios de Surco serán destruidos para la Vía Expresa Sur: vecinos denuncian multas de hasta S/10.000

“Este año me he demorado 50 días en armarlo. Tengo miles de anécdotas en estos 33 años, y muchas de ellas me han tocado. Inicié esto como una especie de tributo a mi papá, que falleció en 1990. Un año anterior fue la mejor Navidad de mi vida, donde me disfracé de Papá Noel y compartimos con toda mi familia. Luego, fallece él y la siguiente Navidad es la más triste. Me pareció un contraste grandísimo ese sensación de un año de alegría y el otro de tristeza. Este trabajo es una pena escondida transformada en amor”, señaló Valencia a Canal N.