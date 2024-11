Lanzan proyectos de desarrollo para Lambayeque

Con el propósito de asegurar el desarrollo de su población, el Gobierno Regional de Lambayeque realizó un foro económico y social que reunió a autoridades nacionales, locales, gremios profesionales, representantes de la academia, dirigentes sindicales y de sectores de la producción, además de público en general. En el encuentro se dio a conocer la ruta de desarrollo de los próximos 20 años, a través de proyectos que ya están en marcha.



Y durante el Foro Lambayeque al 2040 se lograron compromisos para la continuidad y la mejora de estas iniciativas por el bien de los lambayecanos.

El evento se realizó en el auditorio del colegio San José de Chiclayo, en el marco del inicio de las actividades por el aniversario del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).

En esta actividad participaron el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Julio Díaz Zuloeta; representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), especialistas en tecnologías de la información, líderes de empresas que funcionan en esta región y empresarios interesados en aportar en el desarrollo.

Lista de proyectos

Entre los proyectos en marcha, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, resaltó el terminal portuario de Puerto Eten, el parque industrial, el parque tecnológico, el parque energético, eólico y fotovoltaico; el parque minero, la zona franca, las vías logísticas de conexión portuaria y el corredor bioceánico con Brasil.

Fue enfático en señalar que estos proyectos no deben detenerse en las siguientes dos décadas por mezquindad o diferencias entre políticos.

“Lo que queremos es que nuestros próximos gobernantes estén empapados con esta información para que cuando hagan sus planes de gobierno no los elaboren con base en cosas que no existen”, explicó.

Y recordó que estas iniciativas se ejecutarán a través de la modalidad de obras por impuestos. Tal es el caso del mejoramiento de servicios educativos en el Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, la ampliación del servicio de movilidad urbana en el sector Diego Ferré y mejoras en la vía La Victoria-Chiclayo.

“Además, se mejorará el servicio de tránsito en la carretera Pomalca y se creará un centro de monitoreo y control para seguridad ciudadana en Chiclayo. También se destinarán S/224 millones a la mejora de los servicios informáticos del GORE”, anotó Pérez Flores.