Se inicia el paro de 72 horas: marcha será hacia San Borja

Todo está listo. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que los diferentes gremios, organizaciones sociales y federaciones estudiantiles que participarán en el paro de 72 horas han acordado congregarse en los alrededores de las avenidas Javier Prado y Aviación, cerca del Centro de Convenciones de Lima, Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional, donde se realizarán los encuentros entre los líderes que asisten al foro APEC, “para hacerle saber al mundo” el grado de inseguridad en que se hallan los trabajadores de distintos rubros y que ni el Gobierno ni el Congreso hacen nada por remediarlo.

“Los compañeros de Lima norte ya saben dónde concentrarse, los de Lima sur también. Todos tenemos el objetivo de llegar a la explanada del museo, en San Borja, donde se va a realizar el APEC”, señaló.

Asimismo, ratificó que el paro de hoy, el de mañana 14 y del viernes 15 se llevarán a cabo de forma pacífica. “Este paro busca garantizar la vida y el trabajo de los transportistas. Hemos ido a varias regiones para ratificar la medida de fuerza. Desde Piura hasta Tacna, el paro nacional está confirmado”, detalló ayer durante una rueda de prensa.

En las movilizaciones participarán gremios de transportistas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), comerciantes de Gamarra, Mesa Redonda y la Asamblea Popular Lima Sur. Representantes de estas organizaciones aseguraron su apoyo al paro nacional de 72 horas que se realizará en los días centrales del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Lima, dijo Campos.

Asimismo, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y otras regiones se sumarán a esta medida ante la falta de resultados de parte del Gobierno y el Congreso frente a la ola de criminalidad que desangra el país.

Puntos de concentración

Miguel Ángel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú, señaló a La República que los transportistas y trabajadores de diferentes rubros del cono norte se concentrarán desde las 5:00 a.m. en varios puntos de la Panamericana, y en el centro de Lima se reunirán en Caquetá y la plaza Dos de Mayo, para luego movilizarse por las principales calles de la capital.

“Será una marcha pacífica. Queremos que la prensa internacional y los representantes se enteren de que no estamos viviendo en paz. Nos están matando y no podemos trabajar tranquilos porque todos estamos siendo extorsionados y amenazados. No podemos invitar a los dignatarios internacionales a una casa que está desordenada”, dijo.

En esa línea, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se concentrará desde las 11:00 a.m. en cuatro puntos, desde donde se movilizarán hacia Jesús María.

Algunos trabajadores se reunirán en el óvalo Tomás Valle, ubicado en San Martín de Porres, a las 12:30 m. También en el parque El Porvenir y plaza Manco Cápac, en La Victoria, a la 1:15 p.m., y en el paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima, a las 2:30 p.m.

Gremios de diferentes rubros exigen medidas efectivas para frenar la delincuencia en el país. Foto: La República

En Cusco, varios sectores y los miembros de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) acatarán un paro de 24 horas. También en Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores y comerciantes de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres participarán en esta medida los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Marchas en regiones

Mientras tanto, en Lambayeque, cansados de la criminalidad, alrededor de 2.000 transportistas marcharon ayer por las calles de Chiclayo para pedir medidas efectivas y la derogatoria de la Ley nº 32108, que favorece a la criminalidad, y la ley de terrorismo urbano.

En el distrito de Jayanca, algunos bloquearon la carretera principal con ramas y llantas, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para recuperar el orden.

Por la misma causa, en Piura, decenas de mototaxistas protestaron desde la avenida Sánchez Cerro hasta la municipalidad provincial, para exigir la aprobación de leyes contra la inseguridad ciudadana que no amparen a los delincuentes y para solicitar justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, cuyo responsable aún no ha sido capturado.

Además, los manifestantes advirtieron que, si no obtienen soluciones efectivas, radicalizarán sus medidas, ya que no pueden trabajar debido a las extorsiones que sufren.

Alrededor de 2.000 transportistas marcharon ayer por las calles de Chiclayo por la ola de delincuencia. Foto: La República

Calles cerradas por APEC

Durante el APEC, gran parte de las reuniones entre dignatarios se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Por ese motivo, las avenidas adyacentes a estas zonas permanecerán cerradas durante varios días de esta semana (ver infografía).

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, se ha dispuesto un plan operacional que incluye el cierre de las avenidas Javier Prado, Aviación, Canadá y San Luis entre el jueves 14 y el sábado 16 de noviembre, informó la jefa de la División de Tránsito de la PNP, coronel Shirley Asto. “Habrá 150 efectivos distribuidos para realizar los cortes y desvíos de rutas”, señaló.

De esta manera, 16 rutas de transporte público que operan por la avenida Aviación modificarán su recorrido por las avenidas Canadá, Del Aire, Guardia Civil y San Borja Norte, en dirección a San Borja. En el sentido contrario, circularán por las avenidas San Borja Norte, San Luis y Canadá.

Asimismo, las 19 rutas que pasan por la avenida Canadá circularán por las avenidas Aviación, Del Aire y San Luis, con dirección a Ate. En tanto, las seis rutas que operan por la avenida San Luis irán por Canadá, Del Aire, Guardia Civil y San Borja Norte, rumbo a San Borja.

Cabe resaltar que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo nº 110-2024-PCM, que establece días no laborales en Lima y Callao.

Cierre de avenidas Javier Prado y Aviación durante APEC 2024. Foto: MTC

Bus lleno de pasajeros fue baleado por extorsionadores

Durante la madrugada, un bus de la empresa Nueva América, que estaba lleno de pasajeros, fue baleado por delincuentes en la av. Camino Real, a la altura del mercado Arguedas, en San Juan de Miraflores.

De acuerdo con la policía, unos delincuentes armados, a bordo de una motocicleta, interceptaron la unidad que cubre la ruta Carabayllo-SJM y dispararon al menos ocho veces contra el conductor cuando se encontraba cerca de su paradero final. El chofer solo sufrió algunos roces de bala gracias a su rápida acción y fue trasladado al hospital María Auxiliadora. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó herido.

Según algunos trabajadores de la empresa, desde hace tiempo han sido obligados a pagar cupos a un grupo de extorsionadores para evitar atentados contra su vida.