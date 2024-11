Fernando Eguiluz, gerente general de BBVA Perú, inició su trayectoria en la banca con una base en Ingeniería Industrial y de Sistemas, desarrollada en México. Su carrera comenzó como cajero en un banco, donde adquirió conocimientos fundamentales sobre la operativa bancaria. Con 27 años de experiencia en BBVA, el ingeniero ha pasado por múltiples roles, consolidándose como un líder en la banca corporativa.

¿Quién es Fernando Eguiluz?

Fernando es mexicano y estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, en México, una decisión que estuvo influenciada por su interés en los procesos y la gestión. La ingeniería le proporcionó habilidades fundamentales para desarrollar su carrera en el sector financiero, permitiéndole abordar problemas complejos con soluciones analíticas. "La ingeniería me enseñó a resolver problemas de manera sistemática y a ver cada situación como un sistema interconectado", comentó en una entrevista en Era Digital.

Al graduarse, el mexicano no ingresó directamente al sector financiero, sino que comenzó como cajero en un banco que hoy ya no existe. Esta posición inicial, lejos de desanimarlo, fue un verdadero aprendizaje y su primera inmersión en el mundo bancario. "Comencé como cajero en una sucursal y fue un trabajo desafiante. Recuerdo que algunos de mis colegas mayores me criticaban, ya que me veían demasiado joven para el puesto", recordó.

Fernando es gerente general de BBVA en Perú desde 2019. Foto: Ceo Activista Latam

¿Cómo fueron sus comienzos en BBVA?

Su trayectoria en BBVA inició en 1997 el área de banca corporativa, donde tuvo que equilibrar las necesidades del banco con las demandas de grandes clientes corporativos. "Mi primera posición en BBVA fue en banca corporativa, lo que me supuso un gran desafío. Aprendí a comprender las necesidades de los clientes y a desarrollar estrategias de financiación para empresas de gran envergadura", expresó.

Durante su ascenso en BBVA, pasó por distintos departamentos y roles, cada uno con sus propios desafíos. Su carrera en la empresa se fue consolidando con el paso de los años, al punto de que hoy acumula 27 años en la compañía, donde se ha ganado la confianza del equipo y ha dejado una marca en la cultura organizacional. "BBVA es un lugar donde puedes crecer, innovar y trascender. A lo largo de estos años he recibido múltiples ofertas, pero siempre he valorado el ambiente de trabajo y la oportunidad de seguir creciendo en la empresa. (...). El camino fue duro, pero reconfortante", añadió.

¿Desde qué año es gerente general en BBVA, Perú?

Cuando el ingeniero se mudó a Perú, al principio enfrentó dificultades para adaptarse al clima y la cultura; sin embargo, pronto encontró en este país una segunda casa. "Recuerdo cuando llegué, le pedí un paraguas al recepcionista del hotel y él me explicó que en Lima no llueve, solo garúa. Fue entonces cuando empecé a comprender que había llegado a un país diferente", reveló entre risas.

En 2019, Eguiluz fue nombrado gerente general de BBVA Perú, un logro que reconoció su trayectoria y experiencia en la industria bancaria. Su trabajo en Perú ha sido tanto un desafío como una oportunidad para aportar a la banca peruana desde una perspectiva global. "Perú me ha enseñado mucho sobre resiliencia y adaptación. La cultura peruana es muy rica y diversa, y me siento afortunado de poder contribuir al desarrollo del país a través de BBVA", concluyó.