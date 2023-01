Videorreportero de La República es agredido mientras cubría marchas en Lima

El videorreportero de La República, Omar Coca Atencio, fue agredido por un grupo de manifestantes en jr. Puno con Lampa, en el Cercado de Lima. Los protestantes le exigieron que deje de grabar y apagara la cámara cuando filmaba una agresión grupal hacia una persona. Luego, el periodista empezó a correr y fue atacado con palos.

“Procedí a correr. Me tiraban palazos, me emboscaron, me tiraron al suelo y me agarraron a patadas”, expresó Coca. Asimismo, destruyeron sus equipos de trabajo, como su celular, su micrófono y un receptor.