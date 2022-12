Toque de queda: Presidencia informa que medida anunciada por Pedro Castillo no tiene efecto

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Presidencia de la República aclaró que el toque de queda decretado ilegalmente por el ex presidente Pedro Castillo no tiene efecto.

El ex mandatario Pedro Castillo Terrones había anunciado mediante un mensaje a la nación la disolución del Congreso de la República y anunciaba un toque de queda a nivel nacional.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Heber Campos, esta medida no iba a tener ningún efecto debido a que nunca fue oficializada mediante un decreto supremo, por lo que tampoco fue publicada en el diario oficial El Peruano. “Todo ha quedado como un mero anuncio, no hay nada formal y en términos jurídicos no hay absolutamente nada”, sostuvo para este medio.