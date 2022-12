Policía identificó que otras 4 bandas criminales operan en Arequipa

Tras la captura de la organización criminal Los Gallegos, dedicada a la trata de personas, tráfico de drogas y extorsión, el jefe de la IX Macro Región Policial (Macrepol) Arequipa, general PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, informó que existen otras cuatro organizaciones criminales que operan en la Ciudad Blanca. “En la región tenemos un promedio de cuatro organizaciones criminales que se dedican a diversos actos delictivos”, señaló el oficial.

Explicó que, por ética y para no alertar a los maleantes, no brindará mayores detalles de los integrantes. Sin embargo, dijo que destinó personal y logística para que realicen mejores intervenciones. “Por ética no puedo informales y lo mejor es fortalecer con personal logístico (...). Lo que queremos es paz y tranquilidad”, dijo Cayetano Cuadros.

Por otro lado, indicó que también desde dentro existen elementos inmersos en actos ilícitos, que manchan la institución y que están siendo investigados por parte de Inspectoría de la Policía. “Cuando un policía comete un delito se activa un proceso administrativo a cargo de inspectoría y penal”, explicó el general Cayetano.

Asimismo, enfatizó que la Policía lucha contra la delincuencia y, por ello, en la Región Policial no permitirán que los agentes se involucren en actos delictivos.

“En la IX Macro Región Policial no se consolida con ninguno de ellos, estamos luchando contra la criminalidad, por eso es que somos enemigos de policías que transgreden la ley”, finalizó la autoridad policial.