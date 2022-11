Paro de transportistas EN VIVO: gremios se reunirán con el gobierno en el sexto día de huelga

En el sexto día del paro de transportistas, los gremios de carga pesada del Perú se reunirán con los representantes del gobierno de Pedro Castillo para dialogar acerca de sus demandas y por fin, llegar a un acuerdo. Sin embargo, en caso no se logre un convenio, ello podría desencadenar en una protesta mayor a nivel nacional.

Sigue EN VIVO las incidencias entre las organizaciones de transporte y las autoridades competentes. Asimismo, revisa si hay carreteras bloqueadas y las últimas noticias de la protesta indefinida.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Según las declaraciones de los representantes de los transportistas, sus principales reclamos son los siguientes:

Reducción en el precio del combustible , que actualmente es el más caro de América Latina.

, que actualmente es el más caro de América Latina. La devolución del precio de los peajes .

. Prioridad por parte del Ministerio de Transportes al transporte formal antes que al informal.

al formal antes que al informal. Celeridad del Congreso para la aprobación del proyecto de ley de devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo (ISC) en vista de que el Ministerio de Economía ya ha dado el visto bueno.

Protesta. Gremios de Cusco paralizaron por reclamo contra el gobierno.

¿Qué carreteras están bloqueadas por el paro de transportistas?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se encuentra disponible para la ciudadanía el aplicativo Alerta Sutran, en el que se puede ver en tiempo real qué carreteras se encuentran bloqueadas a nivel nacional. También puedes ver esta información en el siguiente mapa interactivo.

¿Cómo va el paro de transportistas?

El paro de transportistas se inició el último 22 de noviembre en las diferentes regiones del Perú. Lima no participó de esta convocatoria a raíz de que los gremios de transporte llegaron a un acuerdo con el MTC. Durante estos días de protesta indefinida, muchas personas se han visto afectadas por el bloqueo de vías y por la poca presencia de vehículos.

No obstante, no se ha dado un desabastecimiento de los productos. Por ahora, la protesta se ha tomado tranquila, pero esto podría radicalizarse en caso no se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo.