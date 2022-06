Venezolana discriminada por su nacionalidad ya tiene trabajo: Estoy muy agradecida por el apoyo

En redes sociales, una joven venezolana contó sumamente frustrada que no podía conseguir trabajo debido a su nacionalidad. A cada lugar al que iba le cerraban las puertas al darse cuenta de que era extranjera.

“Tengo dos semanas sin trabajar. Cuando consigo un trabajo me dicen: ‘Ay, lo siento, pero no está permitido extranjeros. No solo venezolanos, sino cualquier otra nacionalidad’“, narró en un clip viral de TikTok.

Fue tal el nivel de xenofobia que la usuaria no dudó en señalar que la nacionalidad de una persona no tiene nada que ver con el hecho de que sea apto o no para trabajar de manera íntegra. El video publicado llegó a casi el medio millón de reproducciones.

De esta forma, ahora la mujer ha publicado otro video en el que revela que ya ha conseguido empleo. Quedó gratamente sorprendida por la llegada y la ayuda que le dieron las personas.

“No esperaba tener tanto apoyo en esta red social. No esperaba que llegara a tantas personas con tanta empatía. Estoy muy agradecida. Muchas personas se ofrecieron a ayudarme”, manifestó.

Inició un emprendimiento vendiendo porciones de chicharrón de chancho con café vía delivery por Villa María del Triunfo. Sin embargo, luego la llamaron de un mercado en el que laboraba al inicio de pandemia.

“Estoy muy feliz y muy agradecida por el apoyo que me han dado. Una señora me dice: ‘Ay, chamita, qué bueno que estás trabajando, te vi en un video de TikTok, qué bueno que estés trabajando otra vez acá'” , sostuvo.

Asimismo, mostró algunas fotos en su actual lugar de empleo. Espera que las personas dejen de discriminar a los demás por su nacionalidad.