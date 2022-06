Desmanes en Machupicchu por falta de entradas al santuario inca

La desilusión de no poder conocer Machupicchu desencadenó violencia y hasta la incursión de delitos en algunos visitantes , el último sábado. Cientos de turistas llegaron al distrito de Machupicchu sin entrada y aguardaron por una en exteriores de la oficina de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Al no conseguir el pase, atentaron contra el inmueble y causaron destrozos.

La DDCC confirmó con un comunicado, los desmanes e informó que los revoltosos fueron denunciados. “Se suscitó un episodio sumamente lamentable, donde turistas nacionales agredieron al personal del Ministerio de Cultura , además de causar daños a las oficinas institucionales en Machupicchu Pueblo. Dichas personas han sido puestas a disposición de la Policía y se les ha iniciado el proceso legal correspondiente”, dice el escrito.

Los manifestantes también bloquearon por algunas horas la ruta Hiram Bingham , vía terrestre que conduce a los visitantes, desde el distrito, al santuario inca.

