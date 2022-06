Paro de transportistas: ¿qué gremios participarán en la protesta de este lunes 27 de junio?

Este lunes 27 de junio, representantes de varios gremios de transporte anunciaron un paro nacional indefinido tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transporte. En esta nota te daremos más detalles.

Luego de una reunión con el Poder Ejecutivo, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), dio un plazo hasta este domingo para que atiendan sus demandas.

“Le hemos indicado al señor ministro que si no nos trae un decreto de urgencia o un decreto ley o una situación extraordinaria, no vamos a suspender el paro ni nada por el estilo”, precisó en “América Noticias”.

Asimismo, Abraham Milla, otro de los representantes del gremio de transportistas, expresó que aún no se concretó un consenso sobre los cinco puntos del pliego de reclamos.

“Estamos coordinando eso para participar en el Consejo de Ministros en la reunión que van a tener de los altos directivos. Hasta el momento no se ha concretado nada, estamos a la espera que se concreten los cinco puntos y llegar a un consenso, pero el paro continúa”, expresó en el medio.

Gremios de transporte han confirmado paro este lunes 27 de junio. Foto Andina

Gremios que se unen al paro

La Asociación de Transportistas de Chancay precisó que se suma al paro indefinido del próximo lunes 27 de junio. Asimismo, Luis Carrillo, presidente de este gremio, informó que la decisión de apoyar la medida de fuerza es debido a que no se llegan a concretar acuerdos con el Gobierno.

Además, indicó que en Chancay su organización integra un aproximado de 500 unidades de transporte de carga, entre camiones y tráileres.

“El primer tema es el alza de los combustibles, el otro tema es el costo mínimo obligatorio, la reserva de carga en la minería y en otras actividades, eliminación de la ruta de operadores portuarios en relación a los transportistas de Bolivia y Ecuador, peajes, licencias de conducir. Todos estos temas supuestamente en algún momento se ha llegado a un acuerdo, se han firmado actas, quedó pendiente el arreglo, pero hasta ahora nada”, dijo.

La Unión Nacional de Transportistas de carga pesada comunicó que diversos gremios apoyarán el paro indefinido.

“Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes, y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta, porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución, resulta que hoy día dicen que se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada”, señaló Javier Marchese, presidente de este gremio, en el programa.

También, el coordinador de gremios agrarios, César Guarniz, manifestó que acatarán esta decisión como medida de protesta contra el Parlamento tras desarrollar un Pleno Agrario sin previa consulta.

“Estamos en un paro de 48 horas para decirle que existimos los agricultores, los que damos de comer al pueblo. Ellos han hecho un Pleno Agrario a espaldas de nosotros. No ha sido consultado ni priorizado por nosotros. Eso nos preocupa, en definitiva”, remarcó en el noticiero.

En tanto, las rondas campesinas también realizarán un paro nacional este 27 de junio. Ellas no están de acuerdo con la aprobación de la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural.

“El tema de la autodefensa no solo es inconstitucional, atenta contra nuestra vida, atenta contra nuestra organización de rondas. Nosotros hemos logrado la pacificación a nivel nacional sin ninguna arma”, remarcó el dirigente Marino Flores.