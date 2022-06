Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del martes 14 al sábado 19 de junio

Asoc. Sol de Tambo Inga mz. A, C, av. Guardia Civil mz. B, pasaje Cerezos mz. B, C, pasaje Los Manzanos mz. C, asoc. Villa San Froilán mz. B, D, calle 3 mz. A, C, E, calle 4 mz. A, C, D, calle 4 mz. I, calle 5 mz. A, B, C, D, asoc. La Capitana mz. C, H, I, calle 1 mz. A, B, X, calle 2 mz. B, C, D, calle 3 mz. C, E, calle 4 mz. E, F, G, calle 5 mz. H, I, calle 6 mz. A, B, D, calle 7 mz. A, C, D, E, calle 8 mz. A, C, E, J, calle 9 mz. H, I, pasaje 2 mz. F, G, pasaje los Manzanos mz. I, asoc. La Lomada av. Guardia Civil cdra. 10, mz. A, calle La Colina mz. B, C, D, calle Romel mz. B, C, pasaje Cerezos mz. A, B, asoc. La Línea av. Guardia Civil lt. 39, mz. L, av. Miguel Grau mz. B, C, av. Panamericana Norte cdra. 28, mz. A, B, C, M, UC, urb. El Olivar av. Guardia Civil mz. B, av. Miguel Grau mz. B, calle 2 mz. A, C, calle 3 mz. B, calle 4 mz. A, asoc. La Rinconada del Norte av. Guardia Civil mz. Z, calle 1 mz. A, B, E, calle 2 mz. E, calle 3 mz. C, D, calle B mz. B, F, Z, calle C, mz. B, F, Centro Poblado La Esperanza av. Miguel Grau mz. A, urb. Villa Las Orquídeas av. Miguel Grau mz. B, C, calle 2 mz. A, B, asoc, Hijos de La Capitana mz. A, C, asoc. Señor de Los Milagros pasaje 2 mz. A, B.