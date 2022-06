¿Qué pasa si trabajadores y empleadores del sector privado no llegan a un acuerdo pese al feriado?

El lunes 13 de junio ha sido declarado como día no laborable recuperable en el sector público a nivel nacional, según el último Decreto Supremo n.° 068-2022-PCM, publicado en el diario El Peruano. En esa línea, en el caso del sector privado, esta fecha también fue dispuesta de la misma manera.

Sin embargo, muchos trabajadores desearán faltar en esta fecha tan importante para ver el partido del repechaje entre Perú y Australia que define un pase al Mundial Qatar 2022. Por ello, en la siguiente nota, te detallamos qué dice la normativa y lo que pasaría si no llegas a un acuerdo con tu jefe por este día.

¿Qué dice el decreto supremo sobre el feriado del lunes 13?

En el decreto supremo se mencionan seis artículos en los que se especifica quiénes trabajarán en esta fecha, cómo se recuperará este feriado y existe un artículo preciso sobre las actividades económicas de relevancia para la comunidad.

Dentro del documento se menciona que es un día no laborable en el sector público y privado, por lo que se debe recuperar. Aquí te presentamos toda la normativa completa:

¿Qué pasa si no llego a un acuerdo con mi empleador por el feriado del lunes 13?

En caso seas del sector privado, tanto tú como tu empleador deberán llegar a un acuerdo para que no labores durante el lunes 13 de junio de 2022. Sin embargo, si es que no se llega a un convenio, la última palabra o decisión la tiene tu jefe.

Esto se especifica dentro de la normativa, en al artículo 4: “A falta de acuerdo, decidirá el empleador”.

¿Se cobrará más por trabajar este lunes 13 de junio?