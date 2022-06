Cusco: proyecto Vía Expresa presenta 30.5% de avance debido a interferencias

Según el cronograma, la Vía Expresa del Cusco debería tener un avance del 54%, pero a la fecha solo logró el 30.5%. Así lo confirmó Jorge Gamboa, jefe del Proder, programa en Copesco a cargo del monitoreo del proyecto emblemático. Explicó que interferencias en el terreno de la obra motivaron los retrasos, pero que los mismos fueron superados y se aceleran los trabajos. Costanera I y II y el intercambiador vial Nodo Versalles se concluirán en los siguientes meses y serán entregados a la ciudadanía.

Gamboa precisó que el proyecto presenta dos adicionales que incrementaron el presupuesto en S/800 mil. Su costo actual es más de S/290 millones.

Sobre las interferencias en la obra, no consideradas en el expediente técnico, Copesco no descarta que se entablen denuncias contra los formuladores del documento. Sin embargo, por el momento no se tomó esa decisión.

Copesco liderado por su nueva directora, Frida Mamani, busca transparentar y socializar situación del proyecto con los medios de comunicación a través de conversatorios y visitas guiadas en la obra.

La Vía Expresa es ejecutada por la empresa China Gezhouba. El gobierno regional del Cusco firmó contrato con ellos el 29 de diciembre del 2020.