Gallo Claudio: dueña desmiente a municipalidad y afirma que multa continúa vigente

En disputa por tener un gallo como mascota. Naomi Sotillo continúa en la lucha por conservar a Claudio, el ave que tiene desde que hace más de un año lo rescató de un basural, cuando tan solo era un polluelo. La Municipalidad de Jesús María ha decidido multarla con 920 soles alegando que el cacareo del gallo molesta a algunas personas.

El caso se ha hecho conocido y ha indignado a gran parte de la ciudadanía, pues la mascota ha demostrado estar domesticada y bien cuidada. Además, manifiestan que la municipalidad debería de enfocarse en otros aspectos más importantes que afectan al distrito.

Ante ello, representantes han salido a declarar a los medios que no se ha impuesto multa alguna, como ha manifestado la dueña del gallo Claudio en diversas oportunidades.

“No se le ha impuesto una multa a la señorita ni mucho menos queremos quedarnos con el gallito”, manifestó Luis Rivera, subgerente de Operaciones y Control de Sanciones, al programa En boca de todos.

Sin embargo, en comunicación con La República, Naomi Sotillo aseguró que desde el municipio nunca se comunicaron con ella al respecto. Por el contrario, le indicaron que tenía que debía pagar la multa y si lo hacía antes podría tener un descuento.

“Personalmente a mí no me dicen nada. (...) Me dijeron que tengo que pagar la multa y si pago dentro de los cinco días hábiles sí hay un porcentaje de descuento, del 60%, si no me equivoco, para poder pagar la multa”.