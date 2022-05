Viruela del mono: muestra para descarte de primer caso sospechoso en Perú se envió a EE. UU.

Autoridades del sector salud investigan el posible primer caso de la viruela del mono en Perú. Se trata de un adulto mayor de 70 años, quien se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos y aislado en el hospital Santa Rosa de Piura, informó Raúl González, director de este establecimiento de salud en el norte del país.

El paciente ingresó al nosocomio el último sábado al medio día y recibió atención médica de inmediato por presentar síntomas de la enfermedad conocida como monkeypox. Además de ampollas en pies y manos, presentó anemia, está bajo en plaquetas y leucocitos. El médico indicó que ese mismo día tomaron las muestras, pero el caso continúa en investigación.

“Está en el área de UCI porque es un paciente de 70 años que ha estado en Ecuador y llega con anemia severa. Ahorita él es diabético, está en estudios y también en monitoreo estricto por la anemia severa, las plaquetas muy bajas”, explicó en diálogo con RPP.

Cabe señalar que el adulto mayor es original de Piura, pero llegó de un viaje familiar desde Machala, Ecuador. Desde su ingreso al país presentó los síntomas, por lo que sus familiares buscaron ayuda en un centro de salud cercano, pero finalmente fue referido al Hospital Santa Rosa.

El pronostico del ciudadano de la tercera edad es reservado y González lamentó que el sistema de salud peruano no tenga la logística para descartar la viruela del mono, ya que le informaron que las muestras fueron enviadas hasta Estados Unidos.

“El INS (Instituto Nacional de Salud) pues, no está dotado de esta tecnología, de estos estudios. El país parece que no está preparado, debió haberse preparado ya y tener las pruebas con esta tecnología en los laboratorios nacionales, que no lo tienen. Han sido enviadas las muestras a Estados Unidos para los estudios de ley”, enfatizó.