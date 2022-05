COEN: SISMATE no alertó a ciudadanía porque está en periodo de prueba

Rolando Capucho, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) aclaró, ante las dudas de los ciudadanos, que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) sigue en periodo de prueba. Por ello, este jueves 26 de mayo no sonó antes del sismo de 6.9 que se registró en Ayaviri, Puno.

El temblor también tuvo una larga duración y se sintió en Arequipa, Cusco, Tacna y otras regiones del sur del Perú. Por ello, en las redes sociales usuarios cuestionaron por qué no había funcionado esta alerta.

“Las personas piensan que SISMATE ya es un detector de sismos, que nos va a alertar con anticipación. El SISMATE es un sistema de alerta temprano, todavía no lo tenemos, pero cuando lo tengamos, espero que sea este mes, nos permitirá llegar a la población para darle cualquier alcance de un peligro inminente ”, declaró Capucho en entrevista con Exitosa.

Lo que necesitarían para que se ponga en marcha el sistema es que “las entidades técnicas y científicas tengan la capacidad de advertir lo que va a a suceder”, manifestó.

“El sismo fue en Ayaviri (Puno). Si ya funcionaría el SISMATE, se hubiera mandado una alerta con 5 a 10 segundos de anticipación. Mientras más lejos el epicentro, hay mayor tiempo de ponerse a recaudo”, detalló.

Como medida de prevención ante los sismos, este martes 31 de mayo a las 10 de la mañana se realizará un simulacro, en el que sonará la alarma del SISMATE en todos los celulares , según indicó el primer ministro Aníbal Torres.

Sismo de 6.9 en Puno: no se registran pérdidas humanas ni daños materiales

Minutos después del temblor en Puno, personal del centro de operaciones de emergencia regional se movilizó hasta la zona afectada para verificar el bienestar de los residentes y del patrimonio.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni pérdidas de vidas humanas; no obstante, este panorama podría cambiar, debido a que hay áreas que no cuentan con señal telefónica, por lo que los pobladores no pueden solicitar ayuda rápidamente.

Sismo causó deslizamientos en Arequipa

En Arequipa, este fuerte movimiento telúrico hizo que la ciudadanía salga de sus domicilios y que quienes estaban en las calles suspendieran el tránsito.

“La zona (del epicentro) es muy cerca a Arequipa, es por eso que se ha sentido muy fuerte que incluso en otras regiones que están más a sur que otras regiones como por ejemplo Moquegua y Tacna, que también lo han sentido. Hasta estos minutos, no se ha reportado un daño significativo en el sentido de que no se ha reportado daños en infraestructura ni pérdidas humanas”, declaró a RPP Bárbara Cuadros, vocera del COER.