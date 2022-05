Acusan a joven de ladrón, lo golpean y le roban sus pertenencias: alertan nueva modalidad de asalto

En San Juan de Miraflores un joven universitario identificado como Cristian Rojas Quispe (20) acudió a un conocido centro comercial de la zona cuando dos mujeres lo acusaron de robarles un celular. El agraviado fue atacado rápidamente por ambas personas.

Según el noticiero de Latina, ambas agresoras lo ahorcaron y no soltaron al joven pese a que él indicaba que no era ningún delincuente y pedía ayuda a los agentes de seguridad. Sin embargo, no recibió ningún apoyo por parte de ellos.

PUEDES VER: Estudiante de San Marcos rindió su examen virtual con laptop prestada de comisaría tras robo en su casa

Tras algunos minutos, la víctima cayó al piso por la falta de aire. Nuevamente, las mujeres empezaron a golpearlo. En medio de la situación, un hombre se unió a ellas y recogió un objeto que se le cae al joven.

“ Supuestamente (le robé) al mismo señor. En vez de poder separarnos y aclarar las cosas, no intervinieron porque yo intento acercarme y quedarme ahí ”, contó el agraviado.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que las mujeres le rebuscan los bolsillos para sacar sus pertenencias. “Estuvieron muchas personas presentes. Se pudieron llevar mi laptop, mi celular, mi reloj. Cuando pasó todo ya no tenía celular ni reloj, había desparecido”, dijo.

Nueva modalidad de robo

La familia del joven agredido sospecha que se trataría de una nueva modalidad de robo usada por los delincuentes.

“ Esta es una nueva modalidad de robo, en la cual usan el tema de acusar a la víctima, de que es un ratero para que la población no actúe, se quede confundida y poder masacrar, atentar contra la vida de cualquier persona y hacerse de sus cosa s”, sostuvo la hermana del agraviado.

Por ahora, los agresores fueron intervenidos por el ataque. Según ellos, se trataría de una confusión.