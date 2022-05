Arequipa: trabajadores de EsSalud dan tregua y levantan medida de protesta

A nivel nacional, las personas afiliadas a la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de EsSalud FED-CUT decidieron levantar la huelga que tenían programada para este martes 24 de mayo.

La secretaria general del Sindicato CUT del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa, Jani Cayra Falcón, informó que se trata de una tregua que acordaron los principales dirigentes hasta ver “cristalizados” los compromisos a los que llegaron el último lunes tras una reunión en Lima.

En la reunión participaron el gerente general de EsSalud, Edilberto Vilca Rojas; la gerente central de Gestión de las Personas, Sandra Mosto Oquendo, y representantes de los gremios de EsSalud como el secretario general del FED CUT, Wilfredo Ponce Castro, y otros secretarios.

El primer acuerdo consiste en que EsSalud gestionará una asignación extraordinaria de S/ 5.000 , la cual será entregada en dos partes a los trabajadores de los regímenes N° 276, N° 728 y N° 1057. La primera entrega de S/ 2.500 será en agosto y la siguiente en noviembre de este año.

Este incentivo será propuesto ante el Consejo Directivo de EsSalud y el Consejo Directivo de Fonate. “Es como un bono que beneficiará a más de 300 trabajadores de Arequipa de estos regímenes, quienes estuvieron trabajando durante toda la pandemia y que no habían sido beneficiados con ningún bono del Estado”, indicó Cayro Falcón.

Medida fue levantada tras llegar a acuerdos con EsSalud. Foto: URPI/Alexis Choque

Otro de los acuerdos fue la aprobación d e una nueva escala salarial que se implementará desde el 2023 hasta el 2025. Según el acuerdo, este incremento se dará en tres partes.

“Estas son gestiones que esperamos ver cristalizadas en los próximos días, si no, retomaremos la medida de protesta. Este martes no se ha suspendido ningún servicio en el hospital para no perjudicar a los pacientes”, agregó la dirigente.