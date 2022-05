SJL: hombre fue dado de alta en hospital Almenara pese a tener bala alojada en el cuerpo

Un terrible momento es el que vive la familia Huamán Chamaya, en San Juan de Lurigancho, luego de que Kevin Huamán Pérez fuera asaltado por dos delincuentes, quienes le exigían que entregue el celular que llevaba en la mano, mientras compraba en una bodega en la esquina de su casa.

“Él bajó a comprarle un yogurt a nuestro hijo. Habrá pasado como cinco minutos y viene un vecino y me dice que le han disparado (...) Él tenía el teléfono en el bolsillo. Le dijeron: ‘Ya perdiste’. Él tira el teléfono, entonces corre y el ratero le dispara”, contó su pareja, Angélica Chamaya, a América Noticias.

Asimismo, precisó que el joven padre de familia fue trasladado a una clínica local donde fue estabilizado. Posteriormente, fue derivado al hospital Almenara, ya que contaba con seguro de EsSalud; sin embargo, al ser atendido, los médicos indicaron que la bala no había perjudicado ningún órgano, por lo que le daban de alta.

“La cirujana me dijo que la bala no estaba en el tórax, ningún órgano estaba afectado. Entonces me dijo que cuando no es emergencia ella no se encarga, sino el médico cirujano que está de turno. Entonces lo dejaron afuera porque estaba en un patio (...) Lo tengo acá, no sé dónde está la bala, si esta hinchado o no. Él está asegurado en el Ufano. Simplemente me han dicho que vaya a su seguro, que le saque una cita y el día que me den, lo lleve”, dijo angustiada al citado medio.

Finalmente, la esposa de Kevin pide apoyo a las autoridades para que puedan intervenir quirúrgicamente al hombre y este pueda recuperarse.