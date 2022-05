Subgerente de MPCH advirtió que demolición de jardineras ocasionaría la muerte de los árboles

¿Quién miente en la MPCh? La subgerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo aseguró que el retiro de árboles en la obra que se ejecutará en la avenida Balta se fundamenta en informes de Defensa Civil y de la Subgerencia de Parques y Jardines; sin embargo, la titular de esta última área, Gladys Fenco Escajadillo, en agosto de 2021, advirtió al alcalde Marcos Gasco Arrobas que el proyecto es inviable desde el punto de vista ambiental debido a la muerte de árboles urbanos.

El último jueves, ante los cuestionamientos de la obra de renovación de veredas y adquisición de mobiliario urbano que se inicia este lunes 23 de mayo, la subgerente de Estudios y Proyectos, Leydi Sánchez, informó a los medios de comunicación que al menos 33 árboles han cumplido su ciclo de vida.

En esa línea, manifestó que se cuenta con documentos de diferentes áreas, que respaldan esta medida, entre ellas la Subgerencia de Parques y Jardines. “Yo no saco un árbol porque se me ocurrió o porque lo he soñado anoche. Existe un informe técnico y no se va a sacar un árbol porque uno quiera”, expresó Sánchez.

Informe sostiene lo contrario

Empero, el Informe n.° 282 del 19 de agosto de 2021 que remitió la subgerenta de Parques y Jardines, Gladys Fenco, señala aspectos técnicos diferentes al considerar que la propuesta de intervención es inviable desde el punto de vista ambiental, ya que implica demoler jardineras existentes en buen estado, “pues ocasionaría la muerte de árboles urbanos, lo cual se encuentra penado por ley”, se lee en el documento.

Incluso, plantea que el proyecto se pueda realizar con alcorques (elemento urbano para la plantación de un árbol) en la avenida Francisco Bolognesi, desde la avenida Fitzcarrald hasta la avenida José Leonardo Ortiz.

Resultados

Fenco Escajadillo subrayó en su informe que en la avenida José Balta existen 280 jardineras que contienen árboles de diferentes especies entre el mercado Modelo hasta el Paseo Las Musas. Es decir, entre las avenidas Pedro Ruiz Gallo y Garcilaso de la Vega, zona donde se ejecutará la obra que cuenta con una inversión superior a S/ 3,2 millones.

Asimismo, precisó que las jardineras circulares se encuentran en buen estado de conservación y que las raíces de los árboles ocupan la totalidad de dichas estructuras.

La funcionara remarcó que las jardineras cumplen la función de bancas, por lo que forma parte del mobiliario urbano del centro de la ciudad. En ese sentido, advirtió que su demolición implicaría la exposición de las raíces arbóreas, retirar el árbol, excavar y enterrar nuevamente al individuo (raíz).

“Este es un procedimiento delicado, muy costoso, debe ser realizado por técnicos especialistas en traslados arbóreos de arboricultura urbana y sobretodo traumático para los árboles, lo que implicaría la muerte en cuestión de meses de la gran parte de los árboles”, cita el documento.

Gladys fenco señaló que las jardineras circulares se encuentran en buen estado y que hay árboles de diferentes especies. Foto: Clinton Medina/ La República

Además, mencionó que la Ley n.° 26664 establece que los parques metropolitanos, plazuelas, jardines y otras áreas verdes forman parte de un sistema recreacional y de reserva ambiental con carácter de intangible, inalienable e imprescriptibles.

Exigen documentos

Sobre el tema, los regidores Orlando Puell y Jony Piana exigieron a la autoridad municipal que entregue los informes relacionados a la obra a fin de garantizar la transparencia, la calidad de los trabajos y la no afectación al medio ambiente.

“Hay contradicciones entre los mismos funcionarios, lo cual reflejaría la falta de veracidad. Urge que la comuna emita la documentación completa a los concejales, ya que existe el riesgo que los documentos se manipulen solo para continuar con el proyecto”, expresó Puell a La República.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con los funcionarios municipales, pero evitaron declarar.