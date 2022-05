San Luis: joven le aplicó una llave a ladrón que intentó robarle sus pertenencias

Fue reducido por su propia víctima. Un sujeto intentó arrebatarle sus pertenencias a una joven de 18 años que estaba en el distrito de San Luis. El hombre utilizó un arma blanca para amedrentarla y llevarse las cosas de valor; sin embargo, nada de esto intimidó a la joven, quien de inmediato le aplicó una llave.

En cuestión de segundos, el peligroso hampón ya estaba en el piso. Este accionar fue divisado por los vecinos de la urbanización Túpac Amaru, quienes salieron a apoyar a la estudiante.

Ya en la comisaría, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se percataron que la joven de 18 años era la segunda víctima del día del facineroso.

Hasta la dependencia policial se acercó otra mujer que, horas antes, había sufrido el robo de sus pertenencias de parte de Roberto Alvarado Rojas, de tan solo 20 años. La trabajadora contó que el hampón le arranchó el celular cuando estaba en los exteriores de su centro de labores.

“Estaba llegando a mi trabajo. Yo estaba llamando para que me abran la puerta y en eso me jala el celular, y ya no pude hacer nada. En las cámaras vi que me estaba siguiendo hace varias cuadras”, relató a ATV Noticias.

Se conoció que el delincuente actuaba con un cómplice, pero este logró huir con rumbo desconocido. No obstante, la PNP espera capturarlo en las próximas horas.

Roberto Alvarado Rojas tenía en su haber un cuchillo, una tarjeta de propiedad de la moto en la que se movilizaba y varios celulares , entre ellos, el de la primera agraviada.

El sujeto está en la comisaría de San Luis para las investigaciones correspondientes. Uno de los oficiales indicó que será denunciado por el delito de robo agravado.