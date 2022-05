Arequipa: sorpresivo cese de directora del Goyeneche provoca protestas

No pasaron dos meses y nuevamente el hospital Goyeneche tiene nuevo director. Bajo la Resolución 188-2022, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Jorge Suclla, removió del cargo a Raquel Herrera Villanueva. En su lugar colocó a Jesús Pastor Quispitupac, un médico foráneo de Arequipa. “Fue todo una sorpresa”, declaró Herrera.

La medida disgustó a los trabajadores del nosocomio y se declararon en huelga indefinida. Al mediodía protestaron en la Av. Goyeneche del Cercado en contra de la disposición.

“Queremos saber cuáles son las razones”, sostuvo Salvador Coaguila, secretario del sindicato de trabajadores. Herrera no descartó que la movida venga del cuestionado asesor, Christian Nova Palomino.

Hay más beneficiados con exoneraciones

Entrevista a Raquel Herrara Villanueva, exdirectora de Goyeneche

Hubo una denuncia que la querían sacar anteriormente.

Eran por discusiones con el doctor Nova y por que no obedecí sus órdenes en el hospital. También obedecería a eso. No hay otro motivo. ¿Qué he hecho mal? No tengo ninguna queja de los trabajadores. Todo esto viene de atrás. Cuando discutí con el señor Nova a los tres días ya tenía mi cambio.

¿Qué acciones tomará?

Me voy a unir a la pelea (protesta) porque no voy a permitir que mi hospital siga cayendo, hundido por directores que vienen de afuera.

Salió un informe de Consejo pidiendo la salida de Nova por exoneraciones. ‘También sería un motivo de su salida?

Tras el informe me llamó el doctor Nova y me increpó por los costos de tomografía y laboratorio. Soy también la jefa de Diagnóstico por Imágenes. Era mi obligación contestar y no ocultar nada. No solamente es él, hay varias personas exoneradas por orden de él. Era mi jefe y obedecía, pero a veces sobre mi cabeza se ordenada al personal de tomografía. Eso contesté a Contraloría y tienen que elaborar su informe.

¿Qué personas más se beneficiaron?

No recuerdo los nombres, pero era gente del gobierno regional, sus amistades de él (Nova).

¿Todo lo que están diciendo lo informó a Contraloría?

Sí, lo informé en su debido momento antes de que asumiera la dirección.

¿Los trabajadores están anunciando una huelga indefinida?

No se puede permitir más abusos, son dos años de retraso. El hospital tiene deudas, hay un equipo de radioterapia ya malogrado. Necesitamos mucha ayuda para el hospital. No vamos a aceptar un médico de afuera, que no conoce la realidad. (…) Lo que dijeron los trabajadores es que no van a dejar entrara al otro médico. Le pido a la gobernadora (Kimmerlee Gutiérrez) que venga para que conozca nuestra realidad.❖